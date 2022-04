Bundesliga: Magath attackiert Bayern - Nagelsmann kontert

Was war denn da nach dem Spiel zwischen Bielefeld und Hertha BSC los? Plötzlich attackierte Berlin-Trainer Felix Magath die Bayern. Der Konter ließ nicht lange auf sich warten.

Kaum hatte Hertha BSC in der Nachspielzeit bei Arminia Bielefeld das 1:1-Remis kassiert und somit den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst, redete sich Trainer Felix Magath in Rage. Jedoch kritisierte er nicht seine Hertha-Profis, sondern seinen Ex-Verein und Deutschen Meister - zur Erinnerung: zehntes Mal in Folge - FC Bayern München.

Magath blickte nach dem schwachen Auftritt des FC Bayern (1:3) beim FSV Mainz mit Sorge auf die Folgen für den Abstiegskampf in der Bundesliga und wetterte bei "Sky" in Richtung des FCB. "Der FC Bayern ist zwar schon Meister, aber ich weiß nicht, warum eine Mannschaft das Spielen drei Wochen vor dem Saisonende schon einstellt. Für alle Mannschaften geht es bis zum letzten Spieltag noch um etwas. Das dient nicht der Bundesliga und nicht dem Wettbewerb", sagte Magath. Warum er die Bayern attackierte ist auch klar: Diese spielen nämlich am nächsten Wochenende gegen den VfB Stuttgart, einen Hertha-Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Sehr clever von ihm, das wird er nicht ganz uneigennützig machen, schätze ich. Julian Nagelsmann

Magath, der mit den Bayern zweimal das Double gewann, erreichte mit der Kritik auch die Säbener Straße.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann reagierte auf Magaths Aussagen noch am Samstag. "Sehr clever von ihm, das wird er nicht ganz uneigennützig machen, schätze ich", sagte der 34-Jährige nach dem Spiel in Mainz. "Aber er soll sich das Spiel anschauen, und dann kann er bei mir anrufen. Ich spreche jetzt auch nicht über die Leistung von Hertha." wozi mit dpa