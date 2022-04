VfL Bochum: Polter legt den Finger in die Wunde - "Uns fehlt noch ein Sieg"

Drei Spiele vor Schluss beträgt der Vorsprung des VfL Bochum acht Punkte auf den Abstiegsrelegationsplatz 16. Stürmer Sebastian Polter findet vor dem Derby beim BVB deutliche Worte.

Der VfL Bochum scheint kurz vor dem Saisonende zu schwächeln. In den letzten drei Begegnungen schoss der Aufsteiger kein einziges Tor mehr. Ein Novum in dieser bislang so guten Bochumer Saison.

Am Samstag (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zum Nachbarschaftsduell zu Borussia Dortmund. RevierSport hat mit VfL-Stürmer Sebastian Polter gesprochen.

Sebastian Polter, drei Spiele und kein Torerfolg. Wie erklären Sie sich den aktuellen negativen Lauf?

Ja, wir haben zwei sehr, sehr schlechte Spiele als Mannschaft gemacht. Gegen Leverkusen war es noch beim 0:0 gut. Aber gegen Freiburg und Augsburg haben wir uns zu wenige Chancen herausgespielt. Da haben Ideen und die Kreativität gefehlt. Das war nicht gut - das muss man so deutlich sagen.

Wie ist es denn möglich, dass der bis dato vorhandene Spielfluss, die Begeisterung im VfL-Spiel weg ist?

Ich glaube, dass man bei den Ergebnissen und Leistungen so denken kann. Da muss man auch jedem Fan, der das so sieht, Recht geben. Aber ich würde schon sagen, dass man die Leidenschaft bei uns sieht, um die Spiele gewinnen zu wollen. Nochmal: Wir hatten jetzt zwei schlechte Spiele, die wir so in dieser Saison noch nicht hatten. Wir müssen uns da jetzt gemeinsam als Mannschaft herausziehen.

Und dann geht es am Samstag ausgerechnet zum starken BVB...

Wir sollten uns erst einmal auf das Wesentliche, auf die Trainingswoche konzentrieren. Jeder sollte sich freuen in Dortmund vor 80.000 Zuschauern zu spielen. Sehr, sehr viele VfL-Fans werden uns unterstützen und da wollen wir gemeinsam mit unseren Fans um Punkte kämpfen.

Wird es wieder eng in Sachen Klassenerhalt?

Uns fehlen noch zwei Punkte. Wir brauchen schon noch einen Sieg um sicher drinzubleiben. Dafür haben wir jetzt drei Begegnungen Zeit, um das zu schaffen. wozi mit gp