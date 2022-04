BVB: Zorc würde Haaland-Wechsel nach England "nicht Überraschen"

Erling Haaland steht vor dem Abgang von Borussia Dortmund. Dies ließ BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Topspiel beim FC Bayern durchblicken.

Die Gründe sind verschieden, doch für Erling Haaland und Michael Zorc wird das Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB wohl das letzte große Bundesliga-Duell sein, das sie mit Borussia Dortmund erleben (hier der Live-Ticker). Haaland steht vor dem Abgang im Sommer, Zorc hört nach vielen, vielen Jahren als Sportdirektor auf. Sebastian Kehl übernimmt.

Vor den Anpfiff stellte sich Michael Zorc allerdings noch einmal in München vor das Sky-Mikrofon. Emotional bedeute ihm dieses Spiel "nicht ganz so viel", weil es nicht im Dortmunder Stadion stattfinde. "Wir möchten uns gut präsentieren", erklärte Michael Zorc. Natürlich aber drehte sich das Gespräch auch um Erling Haaland, der Dortmunder Stürmer kann den Klub im Sommer verlassen. Moderator Sebastian Hellmann meinte deswegen, dass man den Angreifer in der kommenden Spielzeit wohl in England sehen werden. Und Michael Zorc sagte: "Das würde uns nicht komplett überraschen."

BVB vor Verpflichtung von Karim Adeyemi - Erling Haaland vor Abgang

Nach den Informationen dieser Redaktion gehen die Verantwortlichen des BVB längst von einem Abgang des Angreifers aus, nur hat sich bislang kein Klub gemeldet. Der Norweger soll mit Manchester City einig sein. Fest steht: Erling Haaland kann seine Zukunft selbst bestimmen, in seinem Vertrag, der eigentlich bis zum Jahr 2024 läuft, steht eine Ausstiegsklausel von rund 75 Millionen Euro.

Der BVB wird in diesem Sommer seinen Kader verändern. Verteidiger Niklas Süle kommt vom FC Bayern, Nico Schlotterbeck soll vom SC Freiburg verpflichtet werden. Zudem steht der Wechsel von Karim Adeyemi kurz vor dem Abschluss, Dortmund wird eine Sockelablösesumme von 30,5 Millionen Euro an RB Salzburg zahlen. "Das ist ein Spieler, den wir gut kennen und den wir nicht so schlecht finden", erklärte Michael Zorc. Jetzt warten die Dortmunder noch auf eine endgültige Entscheidung von Erling Haaland.