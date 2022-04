Beim VfL Bochum könnte sich hinten links eine Lücke auftun. Thomas Reis hat vor dem Spiel gegen den FC Augsburg über seine Optionen gesprochen.

Am Mittwoch fehlte der etablierte Linksverteidiger Danilo Soares noch im Training des VfL Bochum. Thomas Reis musste ihn bei der 0:3-Niederlage des VfL Bochum in Freiburg zur Halbzeit angeschlagen auswechseln, „hätte das aber sowieso getan“, wie er mit Blick auf die schwache Leistung sagte.

Es war eines der wenigen Spiele, in denen der Brasilianer nicht überzeugen konnte. Gerade nach der Roten Karte von Konstantinos Stafylidis, die eine Sperre nach sich ziehen wird, braucht Reis Soares jetzt mehr denn je. „Die Aussichten sind nicht die schlechtesten. Er hat seine Probleme, weshalb ich ihn in Freiburg runternehmen musste, überwunden. Ich hoffe, dass er am Donnerstag wieder ins Training einsteigen kann. Ansonsten könnte es eng werden.“

Genau benennen konnte Reis die Einsatzwahrscheinlichkeit für Soares nicht, gab sich aber zuversichtlich. „Ich gehe erstmal davon aus, dass er einsatzfähig ist.“ Falls nicht, gehen ihm allmählich die Optionen aus. Zwei naheliegende gibt es noch, die wir im Folgenden erklären.

Sollte Soares ausfallen: Bockhorn oder Leitsch könnten ihn ersetzen

Da wäre zum Einen Herbert Bockhorn. Der 27-Jährige ist eigentlich Rechtsverteidiger, hat in der Zweitliga-Meistersaison aber gezeigt, dass er offensiv wie defensiv jede Außenposition bekleiden kann. In der aktuellen Saison kommt er noch nicht so zum Zug. Bockhorn stand fünfmal in der Startelf und wurde zehnmal eingewechselt. Für ihn spricht neben seiner Flexibilität auch sein Offensivdrang, den er als Linksverteidiger mitbringen würde.

Die andere Option heißt Maxim Leitsch. Der Innenverteidiger spielte schon in einigen Testspielen auf den defensiven Außenpositionen und hat gezeigt, dass er diese ebenfalls ausfüllen kann. Er ist, im Gegensatz zu Bockhorn, im Spielrhythmus, wäre aber die deutlich defensivere Lösung.

Außerdem müsste Reis dann seine bewährte Innenverteidigung aus Leitsch und Armel Bella Kotchap auflösen. „Es ist die Frage, ob ich die Abwehr komplett durcheinander würfeln sollte. Herbert hat auf dieser Position schon gespielt, Leitschi kann es auch. Sollte er spielen, würde wahrscheinlich Erhan Masovic in die Innenverteidigung rücken“, gab Reis Einblicke in seine Gedanken.

Für Masovic spricht, dass er, wenn er gebraucht wurde, seine Sache bisher immer gut gemacht hatte. Der Serbe wäre auch sonst ein Startelfkandidat, hat aber einfach das Pech, dass Leitsch und Bella Kotchap noch etwas stärker sind und zudem prächtig harmonieren. Nun könnte er, sollte Soares wirklich ausfallen, eine neue Chance bekommen.

Eine Dreierkette schloss Reis indes aus. "Hätte ich den passenden Kader, hätten wir das auch schon probiert. Uns fehlt dann auf den Außenbahnen die Offensivpower. Deshalb kann ich auch keine Raute spielen", erläuterte der 48-Jährige.