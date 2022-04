Bundesliga-Kellerkind trennt sich von Coach - Torwarttrainer übernimmt

Nach dem Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz hat sich Arminia Bielefeld offenbar von Trainer Frank Kramer getrennt. Darüber berichten mehrere Medien.

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison hat Arminia Bielefeld offenbar die Reißleine gezogen und sich von Trainer Frank Kramer getrennt. Darüber berichteten die "Neue Westfälische" und das "Westfalen-Blatt". Offiziell haben die Ostwestfalen das Aus des Coaches noch nicht bestätigt.

Den Medienberichten zufolge muss auch Co-Trainer Ilia Gruev, früherer Coach des MSV Duisburg, die Bielefelder verlassen. Das Training soll vorerst Torwarttrainer Marco Kostmann mithilfe des zuletzt vereinslosen und langjährigem Bielefelder Co-Trainer Michael Henke leiten.

In der Bundesliga befindet sich die Arminia seit Wochen in einer Negativspirale. Seit sieben Partien wartet der DSC auf einen Sieg, sechs davon gingen verloren. Durch das 0:3 im Heimspiel gegen den FC Bayern München am Wochenende ist der Klub auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang, der erste Nichtabstiegsplatz ist drei Zähler entfernt.

In den verbliebenden vier Saisonspielen treffen die Bielefelder zunächst auswärts auf den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr), danach geht es im Kellerduell gegen Hertha BSC, ehe Aufgaben gegen den VfL Bochum und RB Leipzig warten.

Frank Kramer hatte im März 2021 von Uwe Neuhaus übernommen und die Arminia zum Klassenerhalt geführt. Der 49 Jahre alte Trainer stand in 44 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Neuhaus kommt in Bielefeld auf einen Schnitt von 1,05 Punkten pro Partie.