Beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen kam Simon Zoller nach sieben Monaten Verletzungspause zu seinem Comeback. In den Sozialen Medien ließ er den Tag Revue passieren.

Es war die 81. Minute, als Simon Zoller nach seinem Kreuzbandriss endlich wieder für den VfL Bochum Fußball spielen konnte. Dann nämlich sagte Stadionsprecher Michael Wurst euphorisch durch, dass der 30-Jährige anstelle von Sebastian Polter ins Spiel kommen würde. Das Stadion erhob sich, die Mitspieler applaudierten.

Ein emotionaler Tag, an dessen Ende sportlich ein 0:0 und für Zoller das lang ersehnte Comeback standen. Nach Abpfiff durfte er zum Feiern in die Ostkurve kommen und auf den Zaun steigen. Ein Dank der Fans für die Verdienste, die Zoller dem VfL Bochum erwiesen hat. "Die Fans stehen hinter einem und schätzen, wenn man sich für den Verein zerreißt. Das ist mir in den vergangenen Jahren ganz gut gelungen", hatte er bei "DAZN" gesagt.





Nun legte der 30-Jährige mit einem Post bei Instagram nach. Das Foto zeigt ihn mit blankem Oberkörper und im Begriff, einen VfL-Fan zu umarmen. Die Worte, die er dazu wählte, lassen darauf schließen, was ihm dieser Moment bedeutet. "Dieser Tag wird für immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ihr habt mir nach 7 Monaten dieses Spiel zu einem ganz speziellen gemacht", schrieb Zoller.

Er wolle sich nun wieder auf dem Platz für den Verein "zerreißen" und wisse die Willkommens-Geste der Fans sehr zu schätzen. Die nächste Chance bietet sich schon am kommenden Samstag (16. April, 15:30 Uhr), wenn der VfL Bochum beim SC Freiburg gastiert.