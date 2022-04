Stuttgart-Fans greifen offenbar BVB-Fanklub der Gehörlosen an

Beim Spiel in Stuttgart überfielen offenbar Fans des VfB Mitglieder des Gehörlosen-BVB-Fanklubs "Deaf BVB". Sie schlugen zu und raubten Banner.

"Deaf BVB" heißt der Fanklub der Gehörlosen von Borussia Dortmund, der seit 2010 existiert. "Deaf", was übersetzt auf Englisch "gehörlos" bedeutet, steht auch auf dem Banner, den der Klub häufig bei einem Spiel an ein Gitter hängt.

Beim Auswärtsspiel in Stuttgart (2:0) überfielen jedoch offenbar Fans des VfB Stuttgart Mitglieder von "Deaf BVB", schlugen dabei zu und raubten das Banner. Dies berichtet der Fanklub in den Sozialen Medien.

Später veröffentlichte der Fanklub zudem eine Stellungnahme bei Instagram. Eines der Mitglieder habe sich demnach mit einem Freund auf dem Weg zum Stadion des VfB Stuttgart befunden, "da er sich nicht auskannte, ist er mit unserem Banner über der Schulter an der Porsche-Unterführung in Richtung Treppe gelaufen." Dort stehen die organisierten Fans der Schwaben.





Er habe das Banner über der Schulter getragen, weil er sich damit vor dem Regenguss geschützt habe, heißt es in der Stellungnnahme. Und: "Plötzlich kamen Schläge aus dem heiteren nichts. Er hat sich zusammengekrümmt und nur versucht , das Banner vor dem Raub zu schützen. Sein Freund konnte einen Angreifer abwehren, jedoch haben die anderen munter weiter auf unser Mitglied eingeprügelt und letzten Endes das Banner entwendet." Das Mitglied sei in den BVB-Block geleitet worden, musste aufgrund der Schmerzen das Stadion jedoch in der zweiten Halbzeit verlassen.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Doch auch andere Fans aus der BVB-Szene gaben gegenüber dieser Redaktion an, etwas von dem Überfall mitbekommen zu haben. Die Attacke soll nach Auskunft eines VfB-Sprechers noch nicht bei der Stuttgarter Polizei gemeldet worden sein. Erst danach könne ein Verfahren eingeleitet werden.