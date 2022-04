Der VfL Bochum hat die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 (1:0) besiegt und einen großen Schritt gen Klassenerhalt gemacht. Takuma Asano traf doppelt, Manuel Riemann legte zweimal vor.

Der VfL Bochum hatte beim Europapokal-Aspiranten TSG 1899 Hoffenheim eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Kraichgauer hatten bei Hertha BSC mit 0:3 verloren und wollten eine Reaktion zeigen. Gleiches galt für den VfL nach dem Spielabbruch und anschließender Niederlage am grünen Tisch gegen Borussia Mönchengladbach.

VfL-Trainer Thomas Reis tauschte im Vergleich zu dieser Partie gleich fünfmal. Cristian Gamboa, Maxim Leitsch, Danilo Soares, Milos Pantovic und Takuma Asano ersetzen Herbert Bockhorn, Gerrit Holtmann, Eduard Löwen, Christopher Antwi-Adjei und den Gelb-gesperrten Armel Bella Kotchap.

TSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma (46. Richards), Grillitsch, Vogt - Raum, Samassekou (84. Rudy), Kaderabek (46. Rutter) - Baumgartner, Stiller (71. Geiger) - Kramaric, Bebou (84. Bruun Larsen) Baumann - Akpoguma (46. Richards), Grillitsch, Vogt - Raum, Samassekou (84. Rudy), Kaderabek (46. Rutter) - Baumgartner, Stiller (71. Geiger) - Kramaric, Bebou (84. Bruun Larsen) Bank: Philipp, Nordveidt, Che, Richards, Geiger, Rudy, Bruun Larsen, Dabbur, Rutter VfL Bochum: Riemann - Soares, Leitsch, Masovic, Gamboa (89. Bockhorn) - Losilla, Stafylidis (73. Osterhage), Rexhbecaj - Asano (89. Bonga), Polter, Pantovic (62. Holtmann) Bank: Esser, Bockhorn, Lampropoulos, Osterhage, Tesche, Löwen, Holtmann, Antwi-Adjei, Bonga Tore: 0:1 Asano (29.), 1:1 Raum (57.), 1:2 Asano (59.) Schiedsrichter: Daniel Siebert

Das Spiel begann unterhaltsam, wobei der VfL den besseren Start erwischte. Soares verfehlte das Tor mit einem ersten Schuss knapp (11.). Dann aber übernahmen die Gastgeber das Kommando. Die beste Chance hatte Andrej Kramaric, der nach 20 Minuten freistehend aus rund elf Metern abschließen durfte. Er zielte jedoch genau auf Manuel Riemann.

Neun Minuten später stand dieser schon wieder im Fokus. Ein langer Ball von ihm landete punktgenau bei Asano. Der auf dem linken Flügel nicht wirklich angegriffen wurde. Der Japaner zog in die Mitte und aus rund 25 Metern einfach mal ab. Sein Schuss schlug in der kurzen Ecke zur 1:0-Führung für die Bochumer ein (29.).

Pantovic lässt Großchance liegen, Raum gleicht aus

Das Spiel verflachte in der Folge, doch kurz vor der Pause leistete sich einen kapitalen Fehlpass. Pantovic ging alleine auf Oliver Baumann zu, setzte die Kugel jedoch daneben. So blieb es zur Pause beim 1:0 für den VfL.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Bochumer kaum noch hinten raus. Hoffenheim erspielte sich ein deutliches Übergewicht und kam durch David Raum nach etwas weniger als einer Stunde zum verdienten Ausgleich (57.). Bei dem Schuss in den rechten Winkel war Riemann chancenlos.

Riemann serviert erneut, Asano schnürt den Doppelpack

Doch der VfL schlug schnell zurück. Statt Elfmeter für die TSG gab es einen Konter für die Gäste. Asano schirmte einen Riemann-Abschlag stark gegen Grillitsch ab, ging alleine auf Baumann zu und versenkte den Ball etwas glücklich zur 2:1-Führung im rechten Eck (59.).

In der Folge verteidigte Bochum gut und gab den Gastgebern kaum noch Gelegenheiten, Riemann in Bedrängnis zu bringen. Hoffenheim drückte zwar, doch das Gegentor hatte sichtlich Spuren hinterlassen. Einzig den Schuss von Kramaric musste er spektakulär über die Latte lenken (77.) und gegen Rutter aus kurzer Distanz klären (88.). Bochum hatte seinerseits einige Konterchancen, spielte diese aber zu inkonsequent aus. Asanos drittes Tor wurde in der 87. Minute wegen eines vermeintlichen Foulspiels von Sebastian Polter aberkannt.

So oder so siegte der VfL Bochum und holte einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt. Für die Hoffenheimer bedeutete die 1:2-Pleite einen Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze.