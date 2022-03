BVB: Sondertrikot für die Fans - so sieht es aus

Für das Topspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend hat sich Borussia Dortmund etwas besonderes einfallen lassen: Mit einem Trikot dankt der BVB den Fans für ihre Rückkehr.

Erstmals seit rund zwei Jahren spielt Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr, RS-Liveticker) wieder in einem komplett vollen Stadion. Mit RB Leipzig steht ein für diesen Rahmen würdiger Gegner bereit.

Darüber hinaus hat sich der BVB noch etwas besonderes einfallen lassen: Der Klub wird die Rückkehr zur Vollauslastung mit 81.365 Anhängern auf den Rängen in Form eines Sondertrikots feiern. Unterhalb des Logos des Hauptsponsors sind die Namen aller 987 offiziellen BVB-Fanclubs eingearbeitet. Sie bilden das Wort "Danke".





"Wir möchten uns bei allen Borussinnen und Borussen für die Unterstützung und für die Treue in den zurückliegenden, schwierigen beiden Jahren bedanken", schrieb der Verein auf Twitter. "Es ist sehr deutlich geworden, dass ohne die Unterstützung des ganzen Stadions das fehlt, was den BVB so besonders macht."

Dazu posteten die Dortmunder ein Video, das emotionale Szenen aus dem Signal-Iduna-Park zeigt. Auch Spieler wie Jude Bellingham oder Marius Wolf oder der Abteilungsleiter Fanangelegenheiten Björn Hegemann kommen zu Wort. "Wir alle wissen, Fußball ohne Fans im Stadion ist nichts", sagt Bellingham.