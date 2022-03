Rein van Duijnhoven ist beim VfL Bochum eine Legende. Im RS-Interview erklärt er, warum er gerne nach Bochum zurückgekehrt wäre und welchen Tipp er Thomas Reis vor dem Sieg gegen Bayern München gab.

Sieben Jahre spielte Rein van Dujnhoven beim VfL Bochum. Der Niederländer ist an der Castroper Straße eine Torwart-Legende. Aktuell ist er Torwarttrainer bei Roda Kerkrade. RevierSport traf ihn beim Regionalligaspiel zwischen den U23-Auswahlen des FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf in Gelsenkirchen zum Interview.

Rein van Dujinhoven, haben Sie sich verfahren, was machen Sie in Gelsenkirchen?

Nein, verfahren habe ich mich nicht (lacht). Ich weiß schon, wo ich hingehöre. Außerdem bin ich nur mitgefahren. Zusammen mit unserem Cheftrainer und Co-Trainer fahren wir schon mal zusammen, Spieler für unseren Klub Roda Kerkrade zu scouten. Und wenn es dann in die Heimat geht, fahre ich natürlich erst recht gerne mit.

Sie bezeichnen das Ruhrgebiet immer noch als Ihre Heimat?

Natürlich. Ich hatte in Bochum die schönste Zeit meiner Karriere. Und wenn dann noch die Sonne scheint, kann man sich schon mal ein Spiel in der deutschen Regionalliga angucken. Wir wollten mal schauen, ob der eine oder andere Spieler für uns dabei sein könnte. Ich bin froh, mal wieder hier gewesen zu sein, in der Umgebung von Bochum.

Verfolgen Sie die Entwicklung beim VfL?

Ja, klar. Ich informiere mich täglich über den VfL. Es läuft natürlich überragend. Sie bleiben fast sicher in der Bundesliga. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Abgesehen von dem Bierbecher-Wurf gegen Mönchengladbach. Das ist natürlich dumm, dass man auf diese Weise ein Spiel verliert. Aber das wird dem Team keinen Knacks geben, dafür wird mein ehemaliger Mitspieler Thomas Reis schon sorgen. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass sie in der Bundesliga bleiben. Mit dem Herzen werde ich immer Bochumer bleiben. Deswegen genieße ich das auch, dass es so gut läuft.

Haben Sie noch Kontakt zu VfL-Trainer Thomas Reis?

Ich habe „Reisi“ vor dem Spiel gegen die Bayern eine SMS geschickt und ihm geschrieben, er soll es machen, wie Peter Neururer früher in der legendären UEFA-Cup-Saison mit uns. Er hat immer gesagt: "Jungs, wenn ihr ein Tor geschossen habt, holt schnell den Ball aus dem Tor, legt ihn auf den Mittelkreis und lauft wieder an." So, als ob ein Tor gegen die Bayern eine normale Sache ist und die eine Amateurmannschaft sind. Das war der Bluff von Peter Neururer. Und? Der VfL hat gewonnen. Überragend. Vielleicht habe ich also zu dem Sieg gegen die Bayern sogar ein kleines bisschen beigetragen (lacht erneut).

Sie haben immer mit einer Rückkehr nach Bochum geliebäugelt. Warum hat es nie geklappt?

Das hätte ich sehr gerne gemacht. Ich wäre sehr gerne zum VfL zurückgekehrt. Ich habe lange darauf gehofft, dass sich vom Verein jemand bei mir meldet. Aber es kam nie ein Anruf. Inzwischen ist das aus meinem Kopf, weil ich nicht mehr daran glaube. Dafür ist inzwischen leider zu viel Zeit vergangen. Und es gab hier beim VfL ja auch nie eine Vakanz. Der VfL hat ja einen Torwarttrainer (Peter Greiber, d. Red.), unter dem sogar ich noch trainiert habe und der das immer noch macht.

Wann sieht man sie denn mal wieder in Bochum im Stadion?

Das ist schon etwas her, als ich zuletzt dort war. Vor Corona. Danach habe ich es noch nicht geschafft, weil wir ja mit Roda auch spielen. Aber ich möchte gerne in dieser Saison noch ein Spiel sehen. Ich hoffe, das klappt nochmal. Die Stimmung ist dort immer hervorragend. Aber bei Spritpreisen von aktuell 2,60 Euro pro Liter in den Niederlanden komme ich dann besser mit dem Fahrrad. Oder ich komme dann gleichzeitig, um zu Tanken (lacht erneut).

Interview: Stefan Bunse