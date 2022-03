Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat am Freitagmittag ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo mit 2:0 (0:0) für sich entschieden.

16 Profis fehlten Thomas Reis aufgrund von Verletzungen, Corona-Erkrankungen und Länderspielabstellungen beim Testspiel gegen Heracles Almelo am Freitag. Immerhin der Trainer des VfL Bochum stand wieder an der Seitenlinie, er hatte sich am Donnerstag freigetestet.

VfL Bochum: Riemann (46. Esser) – Bockhorn, Masovic, Decarli, Soares (46. Boboy) – Losilla (62. Tersteeg), Rexhbecaj (46. Oermann), Löwen – Bonga, Polter (62. Berisha), Demirel (46. Pannewig) Riemann (46. Esser) – Bockhorn, Masovic, Decarli, Soares (46. Boboy) – Losilla (62. Tersteeg), Rexhbecaj (46. Oermann), Löwen – Bonga, Polter (62. Berisha), Demirel (46. Pannewig) Almelo: Bucker - Bakboord, Rente, Hoogma, Roosken - Kiomourtzoglou, Knoester, Schoofs, Szöke, Armenteros – Bakis Tore: 1:0 Löwen (47.), Bonga (65.)

Nichtsdestotrotz konnte Reis eine schlagfertige Truppe zusammenstellen. Bis auf Ali Demirel aus der U19 standen ausschließlich Akteure aus dem Profikader in der Startelf. Darunter auch Saulo Decarli, der in dieser Saison lediglich acht Bundesliga-Minuten absolvierte.

Der VfL Bochum war in der ersten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft. Viele Chancen kamen dabei allerdings nicht herum. Sebastian Polter (11.), nach Flanke des auffälligen Herbert Bockhorn, und Demirel aus 16 Metern (42.) hatten die besten Gelegenheiten.

VfL Bochum: Pannewig blüht auf

Zur Pause kamen beim VfL Bochum mit Tim Oermann, Verthomy Boboy und Mats Pannewig weitere U19-Akteure aufs Feld. Letzterer war es auch, der ordentlich Wirbel machte. Das Tor erzielte jedoch ein Profi. Nach Zuspiel von Pannewig versenkte Edouard Löwen mit Hilfe des rechten Innenpfostens vom linken Strafraumeck (47.).

Nach knapp einer Stunde setzte Tarsis Bonga Oermann per Hacke in Szene. Der 18-Jährige scheiterte an Heracles-Keeper Koen Bucker (59.). Kurz darauf musste er gegen den eingewechselten Florian Berisha erneut ran, lenkte den Ball an den Pfosten (63.). Erst Bonga konnte den Keeper zum 2:0 überwinden, wieder war es Pannewig der per Linksflanke vorlegte (65.).

Obwohl nach einer Stunde sechs Akteure aus der U19 beim VfL auf dem Platz standen, erlitt die insgesamt sehr überzeugende Vorstellung der Bochumer keinen Abbruch. Es blieb beim 2:0.