U21-Nationalelf: Ein Schalker und zwei Bochumer nominiert - VfL-Youngster erstmals dabei

Der DFB hat den Kader für die kommenden Länderspiele der U21 vermeldet. Ein Schalker und zwei Bochumer sind dabei. Für einen der VfL-Youngster ist es das erste Mal.

Patrick Osterhage zeigte in den letzten Wochen starke Auftritte im Trikot des VfL Bochum. Jetzt wurde der 22-Jährige dafür belohnt: Er steht erstmals im Kader der deutschen U21-Nationamannschaft. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt.

Außerdem setzt U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo auf Osterhages Bochumer Teamkollegen Armel Bella Kotchap. Vom FC Schalke 04 ist zudem Innenverteidiger Malick Thiaw nominiert.

Borussia Dortmunds 17 Jahre alter Nachwuchsstürmer Youssoufa Moukoko fehlt verletzungsbedingt im Aufgebot der DFB-Elf. Er laboriert zurzeit an einem Muskelfaserriss. Dafür ist der vom BVB an Eintracht Frankfurt verliehene Flügelflitzer Angsar Knauff mit dabei.





Die U21 ist in der Länderspielpause Ende März in der Qualifikation zur Europameisterschaft im Einsatz. Zunächst trifft Deutschland in Aachen auf Lettland (25. März), zwei Tage später heißt der Gegner Israel.

"Wir freuen uns auf die kommenden beiden Länderspiele, die wir mit einem auf einigen Positionen veränderten Team angehen werden", sagte Nationaltrainer Di Salvo im Rahmen der Kader-Bekanntgabe. "Aufgrund der immer noch sensiblen pandemischen Lage haben wir einen größeren Kader nominiert, um auf kurzfristige Ausfälle reagieren zu können. Das gibt uns außerdem die Möglichkeit, uns gegenseitig kennenzulernen. Die neuen Spieler werden wir gut integrieren und sind gespannt, wie sie sich bei uns präsentieren."