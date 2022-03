International: Ex-Nationalspieler verliert Trainerjob in Albanien

Thomas Brdaric ist nicht mehr Trainer in Albanien. Das gab sein bisheriger Klub Vllaznia am Montagabend bekannt. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen.

Der albanische Erstligist KF Vllaznia und Thomas Brdaric gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein aus der Stadt Shkodra am Montagabend in seinen sozialen Medien veröffentlichte, habe man die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler beendet. Brdarics Co-Trainer Elvis Plori werde nun dessen Aufgaben übernehmen. „Es gibt im Fußball Entscheidungen, die man nicht immer nachvollziehen kann. Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten und dann weitersehen“, sagte Brdaric der Deutschen Presse-Agentur überrascht. Brdaric hatte das Team aus dem Norden des Landes zum Pokalsieg und zur Vizemeisterschaft geführt. „Wenn man eine Mannschaft aus dem Nichts in die europäische Qualifikation bringt, dann macht einen das schon stolz“, hatte der 47-Jährige im Dezember gesagt. Brdaric spielte unter anderem für Bayer Leverkusen, Hannover 96 und den VfL Wolfsburg. Trainer des Jahres in Albanien 2021 Noch im vergangenen Jahr war der frühere Mittelstürmer, der 2002 mit Bayer Leverkusen im Champions-League-Finale stand, noch zum Trainer des Jahres in Albanien gekürt worden. Von den vergangenen fünf Spielen konnte sein Klub KF Vllaznia allerdings nur noch ein einziges gewinnen. Am vergangenen Wochenende war die Brdaric-Elf dem Tabellenführer KF Tirana mit 1:2 unterlegen und hatte sich damit endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. Sein Vertrag wäre ohnehin am Saisonende ausgelaufen. In Deutschland hatte er seit 2009 Union Solingen, die U14 von Bayer Leverkusen (2010-2011), die U19 des KFC Uerdingen (2011), die TSG Neustrelitz (2013-14), die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg (2014-15), den TSV Steinbach (2015-16), Tennis Borussia Berlin (2017-18) und Rot-Weiß Erfurt (2018-19) betreut. 2017 hatte er als Trainer des nordmazedonischen Klubs KF Shkëndija bereits Auslandserfahrung gesammelt. Sein Sohn Tim, zwischen Januar und Juli 2021 ebenfalls bei Vllazina unter Vertrag gewesen, ist seit der Rückrunde für den KFC Uerdingen im Einsatz.

