VfL Bochum: Mannschaft hofft gegen Gladbach auf die VfL-Fans

Am Freitagabend erwartet der VfL Bochum ab 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach. Eduard Löwen ist schon voller Vorfreude auf das Spiel.

Der VfL Bochum will nach der knappen 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt schon am Freitag (20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach zurück in die Erfolgsspur.

RevierSport hat vor dem Flutlichtspiel mit Bochums Mittelfeldspieler Eduard Löwen gesprochen.

Eduard Löwen, wie wichtig ist das Spiel gegen Mönchengladbach im Hinblick auf das große Saisonziel?

Das Spiel aus Frankfurt ist wieder vergessen, abgehakt. Am Freitag geht es gegen einen direkten Konkurrenten. Sie haben zuletzt gegen die Hertha gewonnen. Gladbach kommt mit Rückenwind zu uns. Aber das interessiert und nicht. Wir wollen das Spiel gewinnen und dem Klassenerhalt ein Stück näher kommen.

Was kommt da für ein Gegner auf den VfL Bochum zu?

Die Gladbacher haben enorme Qualität. Man kann es eigentlich gar nicht verstehen, dass sie so weit unten stehen und so wenige Punkte haben. Ich denke, dass sie aber noch ihre Stärke zeigen werden. Sie sind einfach eine top Mannschaft. Wir sind vor diesem Gegner gewappnet.

Mönchengladbach hat in der Offensive eine große Qualität, wie kann der VfL dem begegnen?

Es wird wichtig sein zu sehen, dass es Abstiegskampf ist. Wir müssen eng am Mann sein, ihnen keine Räume geben und einfach aggressiv sein. In der Defensive haben die Gladbacher auch viel Qualität, aber sie machen trotzdem Fehler. Das müssen wir ausnutzen.

Flutlichtspiele im Ruhrstadion gehörten zuletzt zu den Highlights der Saison, wie groß ist die Vorfreude auf den Freitagabend?

Die Vorfreude ist auf jedes Spiel groß, besonders bei den Heimspielen. Wir werden wieder alles auf dem Platz lassen und hoffen, dass uns die Fans wieder sensationell nach vorne pushen, damit wir am Ende einen wichtigen Heimsieg feiern. mit gp