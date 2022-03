Bielefeld - BVB: Corona-Alarm auf beiden Seiten, Saisonaus für Tigges

Nach zwei Corona-Ausfällen muss der BVB das Saisonaus für Stürmer Steffen Tigges verkraften.

Über 262.000 Corona-Neuinfektionen wurden am Mittwoch gezählt. Kein Wunder, dass auch im Fußball immer mehr Mannschaften mit zahlreichen Infektionen vertreten sind.

So auch Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld, die sich am Sonntag (17:30 Uhr) in der Bundesliga duellieren. Beim BVB gibt es aktuell zwei Fälle. Nach Raphael Guerreiro wurde nun auch Mats Hummels positiv auf das Coronavirus getestet. Beim BVB gesellen sich aber noch viele verletzte Spieler zu diesen beiden Ausfällen.

Nach Youssoufa Moukoko, Thomas Meunier und Mateu Morey wird auch Angreifer Steffen Tigges ausfallen. Tigges hat sich im Training am Mittwochnachmittag ohne Gegnereinwirkung eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen und wird sich in den kommenden Tagen einem operativen Eingriff unterziehen - das vermeldete der BVB am Donnerstag. Die Saison ist für den Stürmer damit beendet.

Auf der Kippe stehen noch die Einsätze von Erling Haaland, Dan-Axel Zagadou, Manuel Akanji und Giovanni Reyna.

Aber auch Arminia Bielefeld muss auf einen ziemlich dezimierten Kader zurückgreifen. Denn Corona betrifft in diesen Tagen nicht nur den Trainerstab der Bielefelder. Wie der Kicker berichtet, sollen auch mindestens vier Spieler aufgrund eines positiven Corona-Befunds ausfallen. Wie der Kicker berichtet, sind das Guilherme Ramos, Joakim Nilsson, Nathan de Medina und Gonzalo Castro.

Zudem fehlten Masaya Okugawa, Janni Serra und Patrick Wimmer zuletzt angeschlagen. Da auch Trainer Frank Kramer und sein Co-Trainer Sebastian Hille in Quarantäne sind, wird die Arminia gegen den BVB vermutlich von Co-Trainer Stefan Kleineheismann betreut.