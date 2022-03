Stuttgart - Gladbach: Ordner prügeln auf Fans ein - Video zeigt Gewaltausbruch

Nach dem Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach kam es Videoaufnahmen zufolge zu einem übermäßig gewaltsamen Vorgehen von Ordnern gegen Gäste-Fans.

Am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (3:2) haben sich unschöne Szenen im Gästeblock ereignet.

Ein kursierendes Video zeigt, wie sich einige Ordner eine Rangelei mit Fans liefern. Teilweise prügeln die in gelben Jacken gekleideten Sicherheitsleute sogar gezielt auf die Zuschauer ein. Im Hintergrund sind Schreie von anderen Stadionbesuchern zu hören. In der siebensekündigen Sequenz ist zudem zu sehen, wie ein Ordner zu einem Tritt gegen einen sich bereits in einer gekrümmten Abwehrhaltung befindenden Fan ausholt.





Die "Fanhilfe Mönchengladbach" teilte das Video bei Twitter und sprach von einem "absolut unverhältnismäßigen Gewalt-Einsatz der VfB-Ordner". Ein Gladbach-Fan habe sich nach Angaben der Fanhilfe im Rahmen der Prügelattacke verletzt. Auslöser sei ein Streit zwischen zwei Fans gewesen, woraufhin die Ordner die Beteiligten aus dem Gästeblock schieben wollten.

"Wir werden die betroffenen Fans bei etwaigen Strafanzeigen unterstützen. Vom VfB Stuttgart fordern wir eine Aufklärung der Vorfälle und klare Distanzierung von den gewalttätigen Ordnern. Diese Leute gehören nicht in eine Ordnerweste, sondern vor Gericht", schrieb die Fanhilfe weiter.

Ein offizielles Statement der Klubs gibt es bislang nicht. Auf Twitter antwortete das "VfB Service Team": "Beide Vereine stehen im Austausch, sammeln das Material und werden die Vorgänge gemeinsam aufarbeiten. Bitte gebt uns die Zeit, das in Ruhe zu klären."