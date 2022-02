VfL Bochum: Schalke-Aufstieg könnte VfL viel Geld kosten

Im WAZ-Interview spricht Ilja Kaenzig, Finanzchef des VfL Bochum, über die Wirkung des Bayern-Sieges, Entwicklungen und Ziele und Ablösesummen.

Der VfL Bochum spielt als Aufsteiger eine starke Saison. Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum, hat sich mit der WAZ über die Wirkung des Bayern-Sieges, die Entwicklungen und Ziele, Ablösesummen und Probleme in der Pandemie unterhalten.

Zudem hat er verraten, wie der VfL etwa durch einen Aufstieg von Schalke viel Geld verlieren könnte. Mit Blick auf den Etat, der VfL kassierte in dieser Spielzeit Jahr knapp 32 Millionen Euro an TV-Geldern, betonte Kaenzig: "Beim TV-Geld könnten wir aber im Ranking auch einen Platz und damit mehr als drei Millionen Euro verlieren. Wenn Bremen und Schalke aufsteigen und Fürth absteigt, würden wir nur auf Rang 18 geführt nach Platz 17 in dieser Saison. St. Pauli, der HSV, Darmstadt oder Heidenheim würden im Aufstiegsfall hinter uns liegen. Aber solche Gedanken sind eigentlich verboten, denn erst einmal müssen wir selbst die Klasse halten."

