DAZN zeigt im März erstmals Bundesliga-Konferenz

Im März zeigt der Streaminganbieter DAZN erstmals eine Konferenz zur Fußball-Bundesliga. Zwei Revierklubs sind beteiligt. Die Hintergründe dazu.

Im kommenden Monat wird es eine Premiere bei DAZN geben. Erstmals wird der Streaminganbieter eine Konferenz zur Fußball-Bundesliga übertragen. Das bestätigte DAZN gegenüber dem TV-Branchendienst dwdl.de.

Der Grund dafür: Am Sonntag, 13. März, finden gleich vier Bundesliga-Partien statt - zwei davon zeitgleich um 17.30 Uhr. Die Begegnungen wird DAZN in einer Konferenz-Schalte zeigen. In beiden Spielen sind Revierklubs beteiligt: Borussia Dortmund empfängt Arminia Bielefeld, der VfL Bochum gastiert bei Eintracht Frankfurt.

Wegen Europa League: Vier Sonntagsspiele in der Bundesliga

An jenem Sonntag sind um 15.30 außerdem Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln und am Abend (19.30 Uhr) Greuther Fürth gegen RB Leipzig im Einsatz.

Hintergrund für den unüblich vollgepackten Sonntag am 26. Spieltag: Der BVB, Frankfurt, Leverkusen sowie Leipzig sind jeweils noch in der Europa League vertreten. In dem Wettbewerb werden am Donnerstag, 10. März, die Achtelfinal-Hinspiele ausgetragen. Das berücksichtigt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in der Planung der Spieltage, sodass die Europa-League-Teilnehmer immer erst am Sonntag zum Einsatz kommen.

BVB muss um Achtelfinal-Teilnahme zittern

Ob Borussia Dortmund aber tatsächlich im Achtelfinale der Europa League antritt, ist noch offen. Der BVB kämpft am Donnerstagabend bei den Glasgow Rangers um den Einzug in die nächste Runde und muss ein 2:4 aus dem Hinspiel ausbügeln.

Eine bessere Ausgangslage hat RB Leipzig nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Real Sociedad. Derweil sind die übrigen deutschen Vertreter Leverkusen und Frankfurt im Achtelfinale gesetzt. Sie hatten sich als Gruppensieger direkt qualifiziert.