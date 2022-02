VfL-Stürmer: "Können am Ende der Saison Geschichte schreiben"

Der VfL Bochum reist am Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) zum VfB Stuttgart. Sebastian Polter betont noch einmal, dass der VfL noch nichts in dieser Saison erreicht hat.

Nur zehn Minuten durfte Sebastian Polter beim 4:2-Sieg des VfL Bochum gegen den FC Bayern München mitwirken. Doch trotzdem: Auch für den VfL-Stürmer war das Spiel ein ganz besonderes.

"So einen Verein so zu bespielen, 4:1 zur Halbzeit zu führen: Das ist für alle etwas besonderes. Das erlebt man nicht oft. Aber: Auch dafür gibt es nur drei Punkte, auch wenn es die Bayern gewesen sind. Deshalb gilt unsere Konzentration voll auf Stuttgart. Dort wollen wir wieder punkten", erklärt der 30-jährige Polter gegenüber RevierSport.

Wir können Geschichte am Ende der Saison Geschichte schreiben, wenn wir nach elfjähriger Rückkehr in der Bundesliga bleiben. Sebastian Polter

Noch einmal zurück zum Bayern-Spiel: Am Tag danach erntete der VfL von allen Seiten Lob. Polter sagt: "Positive Schlagzeilen muss man auch mal aufsaugen. Aber ich habe den Ehrgeiz bei den Jungs schon wieder im Training gesehen, dass sie weiter Gas geben wollen."

Das muss der VfL auch tun. Denn der VfB Stuttgart steht enorm unter Druck und will die Gäste aus Bochum unbedingt besiegen, um wieder näher an die Nicht-Abstiegsplätze heranzukommen. "Wenn man vor der Saison eine Prognose abgegeben hätte, dann hätte man Stuttgart mit Sicherheit nicht im Keller getippt", warnt Polter, der in dieser Saison in 21 Bundesligaspielen schon sieben Tore erzielte.

Nach der Stuttgart-Begegnung warten auf Bochum drei Heimspiele hintereinander - inklusive des DFB-Pokal-Viertelfinals gegen SC Freiburg. "Drei Heimspiele in einer Woche, daran kann ich mich auch nicht erinnern. Das müssen wir mitnehmen, da sind auch die Gegner egal. Mit der Kulisse im Rücken ist alles möglich", sagt Polter, der aber den Fokus voll auf den Klassenerhalt legt: "Wir können Geschichte am Ende der Saison schreiben, wenn wir nach elfjähriger Rückkehr in der Bundesliga bleiben." wozi mit gp