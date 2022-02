Europa League: BVB-Star nach gegnerischem Trainer benannt

Borussia Dortmund trifft am Donnerstagabend in der Europa League auf die Glasgow Rangers. Der gegnerische Trainer hat eine besondere Verbindung zu einem BVB-Profi.

Am Donnerstagabend gastieren die Glasgow Rangers zum Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League bei Borussia Dortmund (18.45 Uhr, RS-Liveticker). Den wohl prominentesten Name bei den Gästen aus Schottland trägt der Trainer: Giovanni van Bronckhorst.

Der heute 47 Jahre alte Coach spielte über 100 Mal für die niederländische Nationalmannschaft, gewann mit dem FC Barcelona im Jahr 2006 die Champions League. Und: Van Bronckhorst hat eine besondere Verbindung zu Dortmunds Giovanni Reyna.

"Ich bin sehr, sehr gut befreundet mit der Reyna-Familie, ich kenne Gio seit dem Tag, an dem er geboren wurde", erklärte der Holläner vor dem Duell. Denn: Van Bronckhorst spielte einst mit Reynas Vater Claudio bei den Rangers.

Von 1999 bis 2001 trugen beide das Glasgow-Trikot, feierten gemeinsam zwei schottische Meisterschaften. Es entwickelte sich offenbar eine enge Freundschaft - so eng, dass Reynas Vater seinen 2002 geborgen Sohn nach seinem Mitspieler benannte.

BVB-Juwel Reyna lange verletzt - und zuletzt krank

Vor dem Wiedersehen sprach von Bronckhorst von einer "besonderen Beziehung - als Spieler und als Freund" zu Gio Reyna. "Das wird ein besonderer Moment, wenn wir uns gegenüberstehen. Hoffentlich wird es ein gutes Spiel."

Ob Reyna am Donnerstag auf dem Platz stehen wird, bleibt abzuwarten. Nach einer langwierigen Muskelverletzung hatte der hochveranlagte Mittelfeldmann vor zehn Tagen gegen Bayer Leverkusen sein Comeback gegeben. Beim 3:0-Sieg über Union Berlin am Wochenende fehlte der 19-Jährige allerdings krankheitsbedingt. Auf der Pressekonferenz vor dem Duell zeigte sich BVB-Coach Marco Rose optimistisch ob einer Reyna-Nominierung. (mit SID)

