Nachdem er sich in rund eineinhalb Jahren beim VfL Bochum nicht durchsetzen konnte, wechselte Soma Novothny im Winter nach Zypern. Dort ging es vielversprechend los.

Jürgen Locadia für Soma Novothny: Mit diesem Stürmer-Tausch hat Sebastian Schindzielorz im Winter wieder einmal ein gutes Händchen bewiesen. Während Novothny den VfL Bochum verließ und zu dem zypriotischen Erstligisten Anorthosis Famagusta wechselte, kam Locadia vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. In seinen ersten vier Bundesligaspielen gelangen ihm bereits zwei Vorlagen und ein Tor.

Novothny direkt gesetzt - und erfolgreich

Und Novothny? Die zypriotische Liga kam am dritten Januarwochenende aus der Winterpause zurück. Da war Novothny gerade zwei Wochen beim Team, stand beim 2:1-Sieg über AEL Limassol aber sofort in der Startelf. Auch am Folgewochenende, als es gegen AEK Larnaka ging, baute Trainer Temur Ketsbaia auf seinen neuen ungarischen Stürmer. Novothny, der bei Famagusta die Rückennummer 86 trägt, spielte durch und egalisierte nach 70 Minuten den zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand. Am Ende holte Famagusta ein 1:1.

An den nachfolgenden Spieltagen, als es gegen Omonia Nikosia und Pafos FC ging, stand der Ungar ebenfalls über die volle Distanz auf dem Feld, traf aber nicht. Zweimal holte sein Team ein 1:1, ehe es gegen Aris Limassol zuletzt wieder einen 3:1-Sieg gab. Da stand Novothny allerdings nicht im Kader.

In der Tabelle liegt Famagusta, das amtierender zypriotischer Pokalsieger ist, auf Platz fünf. Die reguläre Saison dauert, Nachholspiele ausgenommen, noch zwei Spieltage an. dann werden die ersten sechs Mannschaften in die Meister-, und die letzten sechs in die Abstiegsrunde gehen.

Somit gilt es für Anorthosis, den Siebtplatzierten und Vorjahresmeister Omonia, auf Distanz zu halten. Aktuell hat Famagusta ein Spiel weniger und drei Punkte Vorsprung. Am Montag, 14. Februar, 17 Uhr, geht es dann gegen den Neuntplatzierten, Olympiakos Nikosia.

