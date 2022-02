FC Bayern München: Das sagt Julian Nagelsmann über den VfL Bochum

Der FC Bayern München bricht am Freitag in den Westen der Republik auf, um am Samstag (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim VfL Bochum anzutreten. Der FCB-Trainer lobt den VfL.

Vor dem Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum äußerte sich Julian Nagelsmann zu den aktuell diskutierten Personalien wie Manuel Neuer oder Niklas Süle - RevierSport berichtete. Zudem wurde Nagelsmann auf der Pressekonferenz auch zum VfL Bochum gefragt. "Bochum hat sich gut stabilisiert, gerade zuhause. Sie haben sehr klare Abläufe", sagte er. Der Ausfall von Manuel Riemann würde allerdings schwer ins Gewicht fallen: "Er ist ein Schlüsselspieler, der viele gezielte lange Bälle spielt. Esser eröffnet ein bisschen anders.Daher ändert sich ein bisschen was auf der Torwartposition." Was erwartet Nagelsmann am Samstag vom Aufsteiger? "Sie haben extrem viel Tempo auf den Flügeln. Da haben sie mehrere Möglichkeiten. Sie werden wahrscheinlich versuchen, den Raum hinter der Kette zu bespielen. Es ist eine Mannschaft, die sehr zweikampfstark ist, die versucht, gut dagegen zu halten und mit einer guten Emotion zu spielen. Natürlich ist es ein Highlight-Spiel, es wird ein emotionales Spiel für den gesamten Klub. Es gibt auch eine Fanfreundschaft, das trägt zu einer friedlichen aber sehr guten Stimmung bei. Der Gegner wird uns alles abfordern, weil er sich körperlich und emotional sehr stabilisiert hat und zuhause gute Ergebnisse erzielt hat", erklärte der 34-jährige Bayern-Coach. Im Hinspiel ging der VfL mit 0:7 in München unter. Am Samstag wollen es die Bochumer im heimischen Stadion an der Castroper Straße besser machen.



