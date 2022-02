BVB: Otto Addo springt als Interims-Nationaltrainer ein

Borussia Dortmunds Assistenztrainer Otto Addo soll Ghana zur Fußball-WM in Katar führen.

Wie die „Black Stars“ am Donnerstag verkündeten, ist der 46 Jahre alte frühere Bundesliga-Spieler zum Interimscoach der Nationalmannschaft für die Play-off-Duelle gegen Nigeria berufen worden. Das Hinspiel steigt am 24. März in Cape Coast, drei Tage später fällt im nigerianischen Abuja die Entscheidung.

Der Sieger des Duells qualifiziert sich für die Endrunde in Katar vom 21. November bis 18. Dezember. Addo steht einem vierköpfigen Team vor, das die Geschicke leiten soll. Der gebürtige Hamburger spielte selbst 15-mal für Ghana. Der BVB stimmte Addos Engagement zu.

Weitere News zum BVB gibt es hier.