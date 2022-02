Gegen Bayern: Corona - Auch VfL Bochum fehlt die Nummer eins

Bitter für den VfL Bochum. Gegen den FC Bayern muss die Mannschaft am Samstag (15:30 Uhr) auf seine Nummer eins verzichten.

Der VfL Bochum fiebert dem Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern München entgegen. Es sah fast so aus, als könnte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis fast aus dem Vollen schöpfen.

Doch Corona macht dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Die Bochumer müssen - wie auch der FC Bayern mit Manuel Neuer - auf ihre Nummer eins Manuel Riemann verzichten. Reis erklärte am Donnerstag auf der Pressekonferenz: "Manuel Riemann wird am Samstag fehlen. Er fühlte sich gestern am Nachmittag etwas unwohl. Sein Corona-Test war positiv, er wird uns also definitiv nicht zur Verfügung stehen."

Michael Esser rückt beim VfL Bochum ins Tor

Daher steht gegen den deutschen Rekordmeister Michael Esser im Tor. Tjark Ernst wird auf der Bank als zweiter Keeper sitzen. Reis vertraut seiner Nummer zwei komplett: "Michael Esser ist erfahren genug, ist im Training immer auf Top-Niveau. Wir haben da einen tollen zweiten Torwart, den wir immer reinwerfen können. Er wird am Samstag sicherlich ein bisschen was zu tun bekommen und kann sich entsprechend zeigen."

Der erneute Corona-Fall hat die Bochumer animiert, noch einmal alles auf den Prüfstand zu stellen. Reis: "Wir achten sehr darauf, dass wir die Kontakte, auch innerhalb der Kabine, stark reduzieren, es wird auch immer Maske getragen. In den zwei Wochen, nach den positiven Tests bei ein paar Spielern, haben wir die Kabinenbelegung nochmal überarbeitet. Die Jungs kommen erst kurz vor der Einheit an, wir testen uns auch privat, passen auf. Aber ganz verhindern kann man es halt nicht."

Neben Riemann, Paul Grave und Simon Zoller wird das Spiel gegen die Bayern auch für Danny Blum noch zu früh kommen, auch wenn er mittlerweile wieder auf dem Feld steht. Sein Trainer berichtet: "Danny Blum hat zu Beginn der Woche Teile des Trainings absolviert, konnte das nun steigern. Aber ein Einsatz am Wochenende kommt natürlich viel zu früh. Da müssen wir aufpassen."