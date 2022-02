VfL Bochum: Simon Zoller peilt im April das Comeback an

Seit dem fünften Spieltag fehlt Simon Zoller dem VfL Bochum aufgrund eines Kreuzbandrisses. Die Bundesliga-Saison hat er noch nicht aufgegeben.

Der VfL Bochum kann in der Schlussphase der laufenden Bundesliga-Saison möglicherweise wieder auf seinen Stürmer Simon Zoller (30) zurückgreifen. Seit Mitte September fehlt der Aufstiegsheld der vergangenen Saison (15 Tore, zehn Vorlagen) dem Revierklub. In der Woche vor dem Spiel beim FC Bayern München riss sich der Angreifer ein Kreuzband im linken Knie. In einem Interview mit der Bild-Zeitung macht Zoller den VfL-Fans Hoffnung auf ein Comeback in dieser Saison.

VfL Bochum: Simon Zoller will zurück ins Team

„Ich glaube fest daran! Wenn alles so weiterläuft, kann ich mir vorstellen, im April wieder zu spielen. Dafür opfere ich alles", sagt der Bochumer Stürmer, dem in den ersten fünf Pflichtspielen vor seiner Verletzung drei Tore und drei Vorlagen gelangen.

Seit mehreren Wochen absolviert Zoller ein individuelles Trainingsprogramm. Über seinen Instagram-Kanal hält er seine Fans regelmäßig auf dem Laufenden. Auch beim Training des VfL Bochum ist er regelmäßig zugegen, Einheiten mit der Mannschaft sind jedoch frühestens im März vorgesehen. Dennoch liege Zoller voll im Zeitplan. "Bislang musste ich mein Reha-Tempo noch nicht drosseln, obwohl wir immer nahe am Maximum trainieren", sagt er. "Ich konnte zwei Wochen eher als geplant mit dem Laufen anfangen und drei Wochen früher auf dem Platz. stehen Aber ich mache mir keinen Stress und überstürze nichts. Ein Meilenstein könnte sein, dass ich in ein paar Wochen bei der Mannschaft reinschnuppere."

Zoller habe während seiner Ausfallzeit viel Unterstützung aus der Mannschaft erfahren. Spieler wie Manuel Riemann, Anthony Losilla, Robert Tesche oder Patrick Fabian würden sich regelmäßig bei ihm melden. Gleiches gelte für Trainer Thomas Reis. Zoller betont: "Wenn ich mir generell anschaue, wie viele Verantwortliche, Trainer und Spieler sich nach der Verletzung bei mir gemeldet haben, merke ich, dass ich in den letzten 12 Jahren wohl doch nicht so ein Vollpfosten war.“

Simon Zoller: "VfL Bochum hat viel Potenzial"

Auch über seine persönliche Zukunft hat Simon Zoller gesprochen. Der Stürmer könne sich vorstellen, seine Karriere beim VfL Bochum zu beenden und dem Verein anschließend in anderer Funktion erhalten zu bleiben. "Ich könnte mir vorstellen – wenn der Verein will – in Bochum zu bleiben. Der VfL hat viel Potenzial, das habe ich schon bei meiner Vertragsverlängerung gesagt. Dieses Projekt ist noch nicht abgeschlossen und sehr, sehr spannend.“