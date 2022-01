Der VfL Bochum hat sein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:2 (0:0) verloren. Thomas Reis wollte die Pleite nicht überbewerten, benannte die Fehler aber klar.

Lediglich Konstantinos Stafylidis, Eduard Löwen und Jürgen Locadia standen sowohl beim 2:2 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga als auch im Test gegen Fortuna Düsseldorf in der Startelf des VfL Bochum. Trainer Thomas Reis gab stattdessen vielen Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeiten. So verteidigten beispielsweise die zuletzt aus der Startelf rotierten Erhan Masovic und Vasilios Lampropoulos in der Zentrale. Mit Luis Hartwig, Leon Tasov und Verthomy Boboy durften sich zudem drei Nachwuchsspieler präsentieren.

Folglich spielte das Endergebnis an diesem Nachmittag eine untergeordnete Rolle. Vielmehr ärgerte Reis, wie Düsseldorfs Kristoffer Peterson zu seinem Doppelpack (63., 75.) gekommen war. "Es waren zwei individuelle Geschichten im Zweikampfverhalten. Wir hätten die Bälle sauber klären müssen. Ansonsten gibt es eben Gegentore."

Wir hatten einige große Möglichkeiten, daher ist es umso ärgerlicher, aufgrund des Zweikampfverhaltens zwei Gegentore zu bekommen. Es war aber auch wieder ein guter Lerneffekt. Thomas Reis

Dabei war der VfL gut in den zweiten Durchgang gekommen. Nach einer überschaubaren ersten Hälfte hatte Christopher Antwi-Adjei (50.), Hartwig (51.) und Tarsis Bonga (53.) allesamt gute Gelegenheiten, um den Gastgeber in Führung zu bringen. "Die zweite Halbzeit war zu Beginn etwas besser als die erste. Wir hatten einige große Möglichkeiten, daher ist es umso ärgerlicher, aufgrund des Zweikampfverhaltens zwei Gegentore zu bekommen. Es war aber auch wieder ein guter Lerneffekt."

VfL Bochum: Drei Jugendspieler bekamen je eine Halbzeit

Positiv hob Reis hervor, dass sich kein Spieler verletzt und ein großer Teil der zweiten Garde Einsatzzeiten bekommen hat. "Außerdem haben wir wieder drei Jugendspieler eingebaut. Das wollen wir in solchen Spielen, wenn die Möglichkeit besteht, fortführen. Wir haben tolle Talente, die noch Entwicklungspotenzial haben", erklärte der Trainer.

In der kommenden Woche wird der VfL Bochum dann wieder in Bestbesetzung antreten. Am Freitag (4. Februar, 20:30 Uhr) geht es nach Berlin zu Hertha BSC. Gegen die abstiegsbedrohte Alte Dame sollen die nächsten Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt her.