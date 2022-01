Einen Tag vor Heiligabend 2020 lieferten sich der 1. FSV Mainz 05 und der VfL Bochum eine packende Pokalschlacht. Am Dienstag (18. Januar, 20:45 Uhr) ist es wieder soweit.

Nur etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass sich der VfL Bochum und der 1. FSV Mainz 05 im DFB-Pokal getroffen haben. Am 23. Dezember 2020 war das, einen Tag vor Heiligabend. Der heilige Vorabend sollte es jedoch nur für den VfL werden. Als Zweitligist mit Aufstiegsambitionen angereist traf Bochum zwar auf einen Bundesligisten, allerdings auf einen mit großen Sorgen. Die Mainzer hatten mit sieben Punkten die schlechteste Hinrunde ihrer Historie gespielt und standen, vor dem punktgleichen FC Schalke 04, auf Platz 17. Im Pokal sollte für die Fans vor den Fernsehern ein wenig Seelenbalsam herausspringen.

Mainz führt mit 2:0 - doch Bochum schlägt zurück

Und es ging aus Sicht der Rheinhessen auch gut los. Schon nach sieben Minuten besorgte Jean-Paul Boetius die Führung und schien dem damaligen Trainer Jan-Moritz Lichte ein ruhiges Weihnachtsfest zu bescheren. Bochum biss sich an der Mainzer Defensive die Zähne aus und musste nach etwas weniger als einer Stunde gar das 0:2 schlucken. Nach sehenswerter Kombination stellte der aktuell für Schalke spielende Danny Latza auf 2:0. Die Mainzer schienen sich ein wenig Selbstvertrauen für die Liga zu holen - und die Pokalreise der Bochumer im Achtelfinale zu Ende zu gehen.

Doch dann kam das Team von Thomas Reis. Der ehemalige Mainzer Gerrit Holtmann sorgte mit seinem Anschlusstreffer schnell wieder für Spannung (66.), ehe Robert Tesche in der vierten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch ausglich und sein Team in die Verlängerung rettete.

Mainz versagen im Elfmeterschießen die Nerven

Dort überschlugen sich dann die Ereignisse. Manuel Riemann flog für eine Notbremse an Dong-Won Ji vom Platz (95.), Mainz verpasste trotz einiger guter Gelegenheiten die vorzeitige Entscheidung. So ging es ins Elfmeterschießen, in dem den Mainzern schließlich die Nerven versagen sollten.

In Abwesenheit von Elferkiller Riemann parierte Drewes den Versuch von Jean-Philippe Mateta. Adam Szalai und Kevin Stöger waren zuvor am Aluminium gescheitert. Weil auf Bochumer Seite Milos Pantovic, Erhan Masovic und Silvere Ganvoula allesamt trafen, zog der VfL Bochum mit einem 5:2-Sieg ins Achtelfinale ein. Dort war dann nach einer 0:4-Pleite gegen RB Leipzig Endstation.

Mainz kommt mit knappem Heimsieg im Rücken

Nun treffen sich beide Teams eben im Achtelfinale wieder. Zwischen den beiden Pokalspielen liegen mittlerweile zwei Duelle in der Bundesliga, von denen beide Teams jeweils eines gewinnen konnten. Der VfL Bochum schlug Mainz 05 im August 2021 mit 2:0, die Rheinhessen revanchierten sich am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Heimsieg. Das Pokalspiel dürfte wieder ähnlich spannend werden.