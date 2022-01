In eigener Sache: Das Sonderheft ist ab Freitag im Handel

Die Bundesliga-Rückrunde läuft bereits, die 2. Bundesliga startet am Freitag. An diesem Tag erscheint auch das RevierSport-Sonderheft "Fußball im Revier".

"FiR" ist ab dem 14.01.2022 erhältlich. Wie gewohnt berichten wir in unserem Sonderheft über alle Teams aus dem Westen.

Von der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga West über Frauenfußball bis hin zu den Junioren. Hier finden Sie für 5 Euro auf 140 Seiten alles vom BVB über den VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg oder RWE bis zu den Landesligen: Hintergrundinformationen, Interviews, Personalgeschichten und die Spielpläne.

Schalke will zurück in die Bundesliga, der VfL Bochum den Klassenerhalt perfekt machen, RWE endlich den Sprung in die 3. Liga schaffen. Drei große Themen in diesem Sonderheft. Genau wie Lage der Amateure. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, daher wurde der Modus in den Oberligen geändert. Positiv: Im Gegensatz zu den letzten Jahren werden die Spielzeiten gewertet, es gibt wieder Auf- und Absteiger.

Wir sprachen mit den Vereinen über die anstehende Rückrunde und die Ziele in einer erneut außergewöhnlichen Saison.