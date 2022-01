Nach einer starken Hinrunde haben die Fans des VfL Bochum ihren stärksten Spieler gewählt. Die Wahl fiel schließlich auf einen Routinier.

Manuel Riemann ist für die Anhänger des VfL Bochum der "Spieler der Hinrunde". Das ergab eine Abstimmung, deren Ergebnis der Verein Anfang des neuen Jahres bekanntgab. "Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Ich habe das gemacht, was ich am liebsten mache: Alles für euch und den Verein geben. Ihr habt uns unglaublich unterstützt", kommentierte Riemann das Ergebnis auf den Vereinskanälen.

Gerade einen "emotionalen Typen wie mich" habe das unglaublich getragen, erklärte der Keeper weiter. "Deshalb ist es natürlich brutal schade, dass die Fans aktuell wieder draußen bleiben müssen. Ich hoffe, dass ihr schnell wieder zurückkommt. Nun geben wir ohne euch Gas, am Ende dann wieder zusammen. Und dann feiern wir den verdienten Klassenerhalt."

Riemann überzeugt bei Bundesliga-Debüt

Riemann erhielt satte 54,62 Prozent der Stimmen und setzte sich damit klar gegen Erhan Masovic (12,71 %) und Anthony Losilla (10,6 %), der seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat, durch. Riemann rettete dem VfL in der Hinrunde bereits den ein oder anderen wichtigen Punkt. Besonders in Erinnerung dürfte, sowohl bei ihm als auch bei den Fans, seine Verbindung zu den Elfmetern bleiben. Im Pokalspiel gegen den FC Augsburg hatte er im Elfmeterschießen noch seinen entscheidenden Versuch verwandelt, kurz darauf in der Liga gegen die TSG Hoffenheim die Vorentscheidung vergeben. Dennoch hat der VfL Bochum beide Spiele gewonnen. Der Keeper absolvierte in der laufenden Saison die ersten Bundesligaspiele seiner Karriere.