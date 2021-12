VfL Bochum: Training startet, Stafylidis hat Corona

Der VfL Bochum hat das Training bereits wieder aufgenommen. Die erste Hiobsbotschaft gab es bereits.

Der VfL Bochum ist am Montag in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Allerdings ohne Außenverteidiger Kostantinos Stafylidis. Wie der VfL schreibt, wurde der Grieche positiv auf das Coronavirus getestet und muss nun erst einmal in seiner Heimat bleiben. Eine Rückkehr nach Bochum könne frühestens Anfang Januar stattfinden. „Wir wünschen einen weiterhin milden Verlauf“, schreibt der Verein weiter.

Damit wird er vermutlich auch beim Auftakt gegen den VfL Wolfsburg (9. Januar, 17:30 Uhr) fehlen.

Stafylidis gehört zu den großen Gewinnern der Bundesliga-Hinrunde. Der Linksverteidiger war auf Leihbasis von 1899 Hoffenheim an die Castroper Straße gekommen und kämpfte sich in die erste Elf. In der laufenden Saison kam er bisher auf 15 Einsätze für den VfL. Ausgerechnet beim 2:0-Heimsieg gegen seinen eigentlichen Stamm-Klub Hoffenheim begann seine Serie als Stammaußenverteidiger, wo der Grieche Cristian Gamboa mittlerweile den Rang abgelaufen hat.