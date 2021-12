Spieler der Hinrunde: Robert Lewandowski

Tore, Tore, Tore - die ewige Jagd nach Rekorden sei „nicht so leicht“, sagt Robert Lewandowski.

Doch der 33-Jährige lässt es so aussehen. Nach dem „ewigen“ Saisonrekord von „Bomber“ Gerd Müller (42 Tore 1971/72) hat er nun auch dessen Jahresrekord (42/1972) um einen Treffer überboten - wow!

Lewandowski war „sehr stolz“ darauf, kommentierte diese weitere Bestmarke aber auch mit der ihm eigenen Bescheidenheit: Mit dem großen Gerd Müller in einem Atemzug genannt zu werden, sei „eine große Ehre“.

Die Bayern übertreffen sich seit Wochen mit Elogen auf ihren „Lewa“, den sie angeblich selbst für Sturmjuwel Erling Haaland nicht eintauschen würden - auch wenn der Norweger zwölf Jahre jünger ist.

Der Erfolg gibt ihnen recht. In Lewandowski sehen sie den Garanten für den nächsten Angriff auf Europas Fußball-Krone, in 25 Pflichtspielen dieser Saison hat er bereits 30-mal getroffen. Zunächst aber winkt eine weitere individuelle Ehrung: Am 17. Januar 2022 gibt die FIFA ihren Weltfußballer bekannt.