Borussia Dortmund zog gegen den FC Bayern München mit 2:3 den Kürzeren. Die Fans verhöhnten Robert Lewandowski, doch der Star zeigte die passende Antwort.

Robert Lewandowski ist für viele Experten der beste Stürmer der Welt. Einige sehen in dem polnischen Ausnahmestürmer sogar den wahren Ballon d'Or-Gewinner. Dieser Titel war dem 33-Jährigen allerdings nicht vergönnt. Am Montag wurde Lewandowski in Paris beim diesjährigen Ballon d’Or nur auf den zweiten Platz gewählt. Umstritten gewann Lionel Messi und setzte sich gegen den Polen durch, obwohl dieser im Jahr 2021 eine deutlich bessere Statistik vorzuweisen hatte.

Im ersten Spiel nach der herben Enttäuschung reiste Lewandowski mit dem FC Bayern München zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. In seiner alten Fußball-Heimat, wo er zwischen 2010 und 2014 103 Treffer in 187 Einsätzen erzielte, lief der Top-Torjäger wieder zur Höchstform auf. Mit seinem Doppelpack (9.,77.) war "Lewy" – wie der Bayern-Star genannt wird – der Matchwinner beim spektakulären 3:2-Erfolg im Signal Iduna Park. Seinen Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 bedachten die Dortmunder Fans mit "Messi, Messi"-Rufen und verhöhnten den Stürmer.

Er hat das Spiel entschieden. Die Rufe haben ihn wahrscheinlich angestachelt. Julian Nagelsmann über Robert Lewandowski.

Lewandowski wirkte durch die Rufe angespornt und machte insgesamt ein starkes Spiel. In der 77. Minute erzielte der 128-fache polnische Nationalspieler per Strafstoß das entscheidende 3:2 für den deutschen Rekordmeister. Im weiteren Spielverlauf gab es immer wieder "Messi, Messi"-Sprechchöre, aber der Bayern-Star hatte längst die richtige Reaktion gezeigt und ließ Taten sprechen. In 15 Bundesliga-Partien gegen seinen Ex-Klub hat Lewandowski 22 Treffer erzielt – eine unfassbare Quote.

Julian Nagelsmann, Trainer des Tabellenführers, sagte nach dem Spiel im Sky-Interview - angesprochen auf die Rufe gegen seinen Torjäger vom Dienst: "Er hat das Spiel entschieden. Die Rufe haben ihn wahrscheinlich angestachelt."