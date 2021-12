Fußball-Bundesligist VfL Bochum sieht sich aufgrund der Coronavirus-Restriktionen gezwungen, die Tickets für das Spiel gegen Borussia Dortmund zu verlosen.

Am Samstag in Augsburg (15.30 Uhr) wird der VfL Bochum ohne Zuschauer spielen. Und wie sieht es beim Heimspiel in der kommenden Woche am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund aus? Noch herrscht angesichts der heiklen Corona-Lage in Deutschland Unklarheit darüber, wieviele Tickets für das Ruhrderby verteilt werden können und, ob neben Sitz- auch Stehplätze gestattet sind. So viel steht aber fest: Wie der Verein mitteilte, wird das Kartenkontingent geringer ausfallen, wie die Anzahl der verkauften Dauerkarten.

UPDATE 16.10 Uhr: Gemäß der neuen Coronaschutzverordnung in NRW ist eine Auslastung von höchstens 30 Prozent erlaubt; insgesamt sind aber höchstens 15.000 Zuschauende im Freien zulässig. Stehplätze dürfen nicht besetzt werden. Für den VfL bedeutet das wohl rund 8.000 Tickets.

Folglich werden die Dauerkarten bis auf Weiteres ruhen. Darüber hinaus sei abzusehen, dass die Ticketnachfrage das mögliche Platzangebot deutlich übersteigen wird. Daher wird der VfL Bochum, die zur Verfügung stehenden Plätze erstmals über ein Verlosungssystem verteilen. Lediglich Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder können an der Verlosung teilnehmen und sich dabei für maximal ein Ticket in einer Preiskategorie nach Wahl bewerben, unabhängig von der Anzahl der vor der Saison erworbenen Dauerkarten.

VfL Bochum: Ticketvergabe erfolgt per Zufallsprinzip

Die Ticketvergabe erfolgt in einem automatisierten System per Zufallsprinzip. Der VfL Bochum weist schon jetzt darauf hin, dass aufgrund des Verlosungssystems keine Garantie auf die Zuteilung von Wunschplätzen, Wunschblöcken oder nebeneinanderliegenden Plätzen (z.B. Familienangehörige, benachbarte Dauerkarteninhaber etc.) besteht.

Gemäß des Beschlusses der Bund-Länder-Konferenz vom 2. Dezember sind bei Freiluft-Großveranstaltungen medizinische Masken zu tragen. Das gilt auf dem gesamten Stadiongelände und auch am jeweiligen Platz sind.

Mit vier Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage im Vonovia Ruhrstadion ist der VfL Bochum die achtbeste Heimmannschaft der Bundesliga.