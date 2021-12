VfL Bochum: Riemann-Ausfall! Reis über Pantovic, Blum und Leitsch

Am Samstag (15.30 Uhr) tritt der VfL Bochum beim FC Augsburg an. Dabei muss Thomas Reis auf seinen Torhüter Manuel Riemann verzichten.

Nur sieben Gegentore kassierte der VfL Bochum in den vergangenen acht Spielen. Das war auch ein Verdienst von Manuel Riemann, der immer wieder mit herausragenden Leistungen seiner Mannschaft half. Am Samstag (15.30 Uhr) kann der 33-Jährige dem Team beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg allerdings nicht helfen. Riemann fällt aus, das teilte Trainer Thomas Reis am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit.

Bochums Nummer eins habe zwar am Donnerstag wieder trainiert, sei aber noch nicht bei 100 Prozent. "Manu ist ein positiv Verrückter. Die Gefahr ist aber einfach zu groß, dass er diese Verletzung weiter verschleppt. Es ist ein bitterer Ausfall, aber auf Bruno Esser können wir uns genau so zu 100 Prozent verlassen", sagte Reis. Ersatzmann Michael Esser wird somit zwischen den Pfosten stehen - wie schon beim Pokalspiel vor einem Monat gegen Augsburg, wo Esser stark hielt, beim Stand von 2:2 gegen Ende der Verlängerung allerdings für das Elfmeterschießen gegen Riemann ausgewechselt wurde. "Ich habe sehr viel Vertrauen in ihn, er ist ein toller Torwart, das hat er in der Vergangenheit oft bewiesen", so Reis.

Pantovic hat keine Startelf-Garantie

Ansonsten tobt der Konkurrenzkampf im Bochumer Kader, nicht zuletzt aufgrund der starken jüngsten Ergebnisse. Beim 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg war Milos Pantovic aufgrund seines Traumtores natürlich in aller Munde. Eine Startelf-Garantie bedeutet das für den Edeljoker aber nicht. Reis: "Er ist nicht nur aufgrund seiner Traumtore nah dran an der Startelf. Auch er hat gegen Augsburg im Pokal begonnen, zwei Tore erzielt. Wir haben aber gerade viele Jungs, die es einfach sehr gut machen."

Das weiß auch Maxim Leitsch. Der Innenverteidiger war zu Saisonbeginn aus der Startelf nicht wegzudenken. Doch nach einer langwierigen Verletzung feierte der 23-Jährige erst gegen Freiburg ein kurzes Comeback. "Wir sind froh, dass er zurück ist. Aber wir sind auf der Innenverteidigerposition gut aufgestellt, der Konkurrenzkampf ist hoch", erklärte Reis. Vorerst dürften weiterhin Vasileios Lampropoulos und Ersan Masovic die Nase vorne haben. Ganz sicher keine Option für die Startelf ist Angreifer Danny Blum. Ob es für den Kader reicht, entscheide sich am Freitag.