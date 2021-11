VfL Bochum: Losilla dankbar - für freie Tage und die Fans

Am Samstag spielt der VfL Bochum in der Bundesliga ab 15:30 Uhr bei Bayer Leverkusen. Im Gepäck: Viele Fans und der Glaube an die eigene Stärke.

Drei freie Tage durften die Profis des VfL Bochum in der Länderspielpause genießen. Genau richtig, wie VfL-Kapitän Anthony Losilla vor dem schwierigen Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen befand.

"Wir konnten vor der finalen Phase in diesem Jahr gut regenerieren. Wir wissen, wie wichtig diese Partien für uns sind. Wir brauchen noch Punkte vor der Winterpause, um mit einer guten Ausgangsposition in die Rückrunde zu gehen", sagt Losilla.

Dabei müssen die Bochumer speziell auswärts den Hebel umlegen, denn dort gab es bisher nur wenige Zähler, einen Sieg fuhr man nur bei Greuther Fürth ein. Allerdings ist Leverkusen ein harter Brocken, wie auch der VfL-Routinier betont: "Am Wochenende treffen wir auf einen Gegner mit sehr viel individueller Qualität. Wir wollen unsere Mentalität dagegenhalten. Leverkusen gehört für mich zu den besten Teams der Liga. Defensiv stabil, offensiv sind sie stark. Aber es fehlt noch etwas die Konstanz, um ganz oben dabei zu sein. Sie sind unberechenbar."

Was zuletzt berechenbar war, das ist der Fakt, dass die Mannschaft von VfL-Trainer Thomas Reis die ersten Minuten bei Auswärtsspielen etwas schlafmützig angegangen ist. Losilla will das schnell ändern: "Auswärts haben wir immer etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Wir haben oft früh ein Tor kassiert, dann war es schwer, wieder in die Partien zu finden. Wir müssen bei Bayer von Beginn an aggressiv sein, wir wollen ein unangenehmer Gegner sein. Dann bekommt Bayer Druck, wenn sie nicht schnell treffen. Die Zeit läuft dann für uns. Sie müssen punkten, wir sind der Außenseiter."

Die Stimmung gibt uns viel Kraft. Wir sind dankbar und wollen zeigen, dass wir weiter so marschieren werden, um zusammen unser Ziel zu erreichen Anthony Losilla

Der VfL Bochum kann sich erneut auf seine Fans verlassen, knapp 2000 Bochumer werden in Leverkusen dabei sein. Losilla, der schon oft erklärt hat, was das für die Mannschaft bedeutet, ist einfach begeistert von der derzeit bedingungslosen Unterstützung: "Wir haben mitbekommen, dass viele VfLer nach Leverkusen reisen wollen, das haben wir auch in Gladbach gesehen, da haben unsere Anhänger für eine grandiose Stimmung gesorgt. Das ist einfach überragend, die Stimmung gibt uns viel Kraft. Wir sind dankbar und wollen zeigen, dass wir weiter so marschieren werden, um zusammen unser Ziel zu erreichen."