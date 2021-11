Leverkusen: Warum der VfL Bochum ein gerngesehener Gast ist

Am zwölften Bundesliga-Spieltag gastiert der VfL Bochum bei Bayer 04 Leverkusen. In der BayArena gab es in der Vergangenheit nur selten etwas Zählbares für die Blau-Weißen.

Erstmals seit über elf Jahren treffen am Samstag, 20. November (15:30 Uhr), Bayer 04 Leverkusen und der VfL Bochum in einem Pflichtspiel aufeinander. Im Februar 2010 trennten sich die beiden Klubs in der Bundesliga letztmalig mit einem 1:1-Remis. Die Trainer hießen damals noch Heiko Herrlich für Bochum und Jupp Heynckes für Leverkusen.

Insgesamt 57-mal gab es den West-Schlager zwischen Schwarz-Rot und Blau-Weiß. Die Gesamtbilanz liest sich zugunsten der Rheinländer: 27-mal verließ Bayer 04 den Rasen als Sieger, 18 Siege gehen auf das Konto des Revier-Klubs (zwölf Remis). Die BayArena erwies sich dabei wahrlich als kein gutes Pflaster für den VfL: Leverkusen gewann 17 der insgesamt 26 Bundesliga-Heimspiele gegen Bochum – unter den aktuell in der Bundesliga vertretenen Teams hat die Werkself nur gegen den FC Augsburg einen höheren Punkteschnitt in Heimspielen (2,4) als gegen Bochum (2,1).

Auch haben die Kicker von der Dhünn gegen keinen anderen Erstligisten eine so lange aktive Tor-Serie vor heimischer Kulisse wie gegen den VfL: Bayer traf in den letzten 17 Bundesliga-Heimspielen gegen Bochum immer mindestens einmal (im Schnitt zwei Tore pro Spiel).

Leverkusen in der Bundesliga zuletzt viermal in Folge sieglos

Während die Statistik aus den vergangenen Jahren aus VfL-Sicht wenig Mut macht, spricht die aktuelle Formkurve ganz klar für das Team von der Castroper Straße. In der Bundesliga wartet der Werksklub inzwischen seit vier Spielen in Folge auf einen Sieg – bei Hertha BSC gab es vor der Länderspielpause ein 1:1-Remis für die Mannschaft von Cheftrainer Gerardo Seoane. Die Elf von Bochums Coach Thomas Reis holte ihrerseits neun Punkte aus den vergangenen vier Ligaspielen. Der 2:0-Erfolg gegen Hoffenheim bestätigte jüngst – nach dem 1:2 in Mönchengladbach – den Positiv-Trend bei den Blau-Weißen.

In der Fremde haben VfL-Kapitän Anthony Losilla und Co. in der laufenden Bundesliga-Saison aber noch so ihre Schwierigkeiten. Fünf ihrer sechs Auswärtsspiele haben die Bochumer verloren – lediglich bei Tabellenschlusslicht Fürth (1:0) konnte der VfL Punkte mitnehmen. Schlechter waren auf fremdem Geläuf nur Köln (zwei Punkte), Augsburg (zwei) und Fürth (null).

Bayer 04: Duo vor Kader Rückkehr

In Danny Blum, Takuma Asano und Gerrit Holtmann fallen beim VfL Bochum gleich drei Flügelstürmer aus. Bei Bayer 04 hingegen lichtet sich das Lazarett nach der Länderspielpause. Florian Wirtz und Karim Bellarabi stehen nach ihren Muskelverletzungen vor einem Kader-Comeback. Beide zählen in Leverkusen zum Stammpersonal. Vor allem die Rückkehr von Wirtz, der in der laufenden Bundesliga-Saison bereits mit vier Treffern sowie sechs Vorlagen auf sich aufmerksam machen konnte, dürfte für die Schwarz-Roten von zentraler Bedeutung sein, ist der Youngster doch gemeinsam mit Stürmer Patrik Schick (ebenfalls zehn Torbeteiligungen) der aktuelle Top-Scorer bei der Werkself.