VfL Bochum: Duo mit Nationalteams unterwegs, ein Duo sagt ab

Zwei Profis des Erstligisten VfL Bochum sind in dieser Länderspielpause mit ihren Nationalteams auf Reisen.

Es ist die letzte Länderspielpause des Jahres. Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, muss in der Unterbrechung auf zwei Spieler verzichten, die zu ihren Nationalmannschaften gereist sind. Zwei weitere Akteure haben die Länderspielreisen abgesagt.

Ein Überblick:

Takuma Asano:

Die weiteste Reise bestreitet Takuma Asano. Der Japaner trifft am Donnerstag in der WM-Qualifikation auf den Gruppenletzten Vietnam (11.11). Am Dienstag (16.11) geht es gegen den punktgleichen Oman. Japan steht aktuell mit sechs Punkten aus vier Spielen auf Rang vier der Quali-Gruppe B. Asano bestritt für die Asiaten bisher 30 Länderspiele und erzielte sechs Tore. Beim VfL kommt er nach überstandenem Muskelfaserriss auf acht Bundesliga-Einsätze (eine Vorlage).

Armel Bella Kotchap:

Für den 19-jährigen Verteidiger, der in der Saison sieben Bundesliga-Spiele bestritt, geht es zur deutschen U21-Auswahl. Am Freitag (12.11) trifft Tabellenführer Deutschland in der EM-Qualifikation auf Polen, am Dienstag (16.11) geht es gegen San Marino, den Letzten der Gruppe B. Bella Kotchap lief bisher vier Mal für die Elf von Kuntz-Nachfolger Antonio Di Salvo auf.

Cristian Gamboa:

78 Partien absolvierte Gamboa für die Nationalmannschaft Costa Ricas. In den anstehenden Begegnungen mit Kanada (13.11) und Honduras (17.11) kann er seinem Land nicht helfen. Den 32-Jährigen plagen Hüft-Probleme. Bereits zu Saisonbeginn fiel der Verteidiger aufgrund einer Bänderverletzung aus.

Silvère Ganvoula:

Der Stürmer verzichtet nach Rücksprache freiwillig auf die anstehenden Länderspiele mit dem Kongo. Stattdessen will er sich in Bochum für mehr Spielzeit empfehlen. Ganvoula stand in dieser Saison bisher lediglich 39 Minuten in der Bundesliga auf dem Platz.