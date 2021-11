VfL Bochum: Holtmann an der Leiste operiert

Gerrit Holtmann hat die Länderspielpause für eine Operation an der Leiste genutzt. Sein Einsatz beim kommenden Auswärtsspiel in Leverkusen ist derzeit fraglich.

Gerrit Holtmann hat sich einer Operation an der Leiste unterzogen. Das erfuhr RevierSport am Montag. Der Eingriff wurde am Montagmorgen um acht Uhr in Dortmund-Brackel von Dr. Karl-Heinz Bauer und Dr. André Schilling vollzogen. Ein Einsatz beim kommenden Auswärtsspiel des VfL Bochum bei Bayer 04 Leverkusen könnte knapp werden, beim kommenden Heimspiel gegen den SC Freiburg steht er allerdings wohl wieder zur Verfügung.

Schon beim Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am achten Spieltag hatte der Nationalspieler der Philippinen über Beschwerden geklagt. „Danach habe ich unter Schmerzen gespielt“, bestätigt Holtmann seine Verletzung gegenüber RS. „Mir geht es so weit wieder gut. Ich habe nur noch Probleme beim Aufstehen, weil die Bauchmuskulatur beansprucht worden ist und ich gerade frisch geschnitten worden bin.“

Bisher hatte der 26-Jährige nur beim Saisonauftakt gegen Wolfsburg ausgesetzt. Danach absolvierte er zehn Spiele, in denen er nicht nur zwei Treffer auflegen konnte, sondern auch nach einem feinen Solo beim 2:0-Sieg gegen seinen Ex-Klub Mainz das Tor des Monats August erzielt hatte. mit gp