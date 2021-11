VfL Bochum: 1.856 Tickets für das Spiel in Leverkusen

Zuhause läuft es super, jetzt möchte der VfL Bochum auch auswärts dreifach punkten. Nächste Chance: Bei Bayer Leverkusen.

13 Punkte, Platz zwölf in der Tabelle. Der VfL Bochum ist gut in die Bundesliga-Spielzeit gestartet. Das liegt vor allem an der bisherigen Heimstärke. Jetzt wollen die Bochumer auch auswärts zeigen, was möglich ist.

Die nächste Chance dazu besteht am Samstag (20. November, 15:30 Uhr) bei Bayer Leverkusen. 1.856 Tickets stehen für Anhänger des VfL Bochum zur Verfügung.

Vereinsmitglieder sowie Besitzerinnen und Besitzer einer Dauerkarte können am Montag, den 8. November, um 18 Uhr Tickets für das VfL-Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen kaufen. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Ticketonlineshop. Pro Person können maximal zwei Karten erworben werden.

Die Sitzplatzzuordnung erfolgt nach dem zeitlichen Eingang der Bestellung. Der Zutritt in die BayArena wird nur Ticketinhaber*innen gewährt, die am Spieltag einen 2G-Status vorweisen können! Bayer 04 Leverkusen weist darauf hin, dass die folgenden Bedingungen beim Stadionbesuch erfüllt werden müssen:

• Es muss ein vollständiger Impfschutz bestehen oder man muss vollständig genesen sein. Ausnahme sind Kinder und Jugendliche zwischen 6-19 Jahren sowie Schwangere und Fans mit Attest. Die Personengruppen können einen 3G-Nachweis erbringen. (negativer Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden) • Der digitale 2G-Nachweis wird direkt am Einlass an den Drehkreuzen überprüft. Wichtig: Bitte für die Kontrollen unbedingt die Corona-Warn-App oder die CovPass-App nutzen. • Die Bezahlung an den Cateringständen im Stadion ist nur bargeldlos möglich.

Preise und Blöcke:

Block SG1 - SG3 (Sitzplatz zum Stehplatzpreis) 16,00 EUR Block G4 + G5 31,00 EUR Rollstuhlfahrer + Begleitperson 13,00 EUR