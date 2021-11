FDP-Parteichef Christian Lindner (42) steht dem Wirtschaftsrat von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund künftig nicht mehr zur Verfügung.

„Mit einem weinenden Auge“, schrieb der gebürtige Wuppertaler bei Instagram, habe er dem BVB mitgeteilt, dass er „auf eine neuerliche Kandidatur“ verzichten müsse.

Eine Fortsetzung seiner Tätigkeit sei mit seinen „dienstlichen Verpflichtungen in Berlin nicht mehr vereinbar“. Als Vereinsmitglied bleibe er aber „an Bord“, so Lindner, der sich mit seiner Parteien auf Bundesebene in Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Grünen befindet.