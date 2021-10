Fußball-Bundesligist VfL Bochum konnte sich durch zwei Siege in Folge etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Am Mittwoch wartet der FC Augsburg im DFB-Pokal.

Der VfL Bochum feierte am Sonntagabend einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. Mit viel Einsatz, Leidenschaft und dem nötigen Quäntchen Glück fuhr die Elf von Trainer Thomas Reis den insgesamt verdienten dritten Saisonsieg ein. Dadurch gelang der Sprung auf Tabellenplatz 14.

Wir haben am Sonntag gesehen, wie geil die Stimmung ist. Unsere Fans sind einfach fantastisch. Das gibt uns viel Kraft. Wir müssen immer alles geben, wenn wir vor unseren Fans spielen. Bochum-Kapitän Anthony Losilla.

Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) steht für den amtierenden Zweitliga-Meister das nächste Duell auf dem Programm: Dann empfängt Bochum den Liga-Rivalen FC Augsburg in der zweiten DFB-Pokal-Runde. VfL-Kapitän Anthony Losilla freut sich auf das Kräftemessen: "Augsburg ist nicht so gut gestartet in die Saison. Sie sind ein Abstiegskandidat. In der Liga ist Augsburg für uns ein direkter Konkurrent. Beide Mannschaften sind auf Augenhöhe und wollen in die nächste Runde einziehen. Es wird ein sehr interessantes, spannendes Spiel. Wir wollen unsere Serie fortführen", erklärte der 35-jährige Mittelfeldspieler.

Gegen Frankfurt wurden die Bochumer von den eigenen Fans zum Sieg getragen. Das Zusammenspiel zwischen Spieler und Publikum funktionierte hervorragend. Der Routinier weiß die Unterstützung zu schätzen: "Die Vorfreude ist auf jeden Fall vorhanden. Wir haben am Sonntag gesehen, wie geil die Stimmung ist. Unsere Fans sind einfach fantastisch. Das gibt uns viel Kraft. Wir müssen immer alles geben, wenn wir vor unseren Fans spielen."

Für uns wird es wichtig sein, dass wir mit Selbstvertrauen und Stabilität in dieses Spiel gehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir vorne immer ein Tor machen können. Egal, wie der Gegner heißt. Stürmer Sebastian Polter ist selbstbewusst.

Stürmer Sebastian Polter, der am Sonntag seinen zweiten Saisontreffer erzielte und das Ruhrstadion mit dem Tor zum 2:0 in Ekstase versetzte, sprüht vor Selbstvertrauen: "Wir wollen mit unserer Kulisse einen tollen Pokal-Abend haben und eine Runde weiterkommen. Der Pokal ist ein komplett anderer Wettbewerb. Für uns wird es wichtig sein, dass wir mit Selbstvertrauen und Stabilität in dieses Spiel gehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir vorne immer ein Tor machen können. Egal, wie der Gegner heißt." fn mit gp