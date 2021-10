Bundesliga: BVB streckt Fühler nach US-Talent aus

Borussia Dortmund beobachtet das US-Talent Reed Baker-Whiting von den Seattle Sounders. Konkurrenz für den Bundesligisten gibt es von Manchester City und dem FC Liverpool.

Borussia Dortmund hat das nächste Talent auf dem Zettel. Wie das US-Fußballportal „MLSsoccer.com“ berichtet, scoutet der BVB den 16-jährigen Reed Baker-Whiting von den Seattle Sounders. Das will MLS-Insider Tom Bogert erfahren haben.

Bereits mit 15 Jahren gab Baker-Whiting im vergangenen Jahr sein Profidebüt für die Tacoma Defiance, dem zweitklassigen Partnerklub der Sounders. In dieser Saison ist der Mittelfeld-Allrounder zurück bei seinem Jugendklub aus Seattle. In der MLS, der höchsten amerikanischen Spielklasse, stand er bereits vier Mal auf dem Platz, zwei Mal sogar in der Startelf.

Auch englische Topklubs scouten Baker-Whiting

Im vergangenen Mai unterschrieb der Youngster seinen Profivertrag bis 2024. „Reed ist ein vielversprechender Spieler, der auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Dass er seit einem Jahr größtenteils mit den Profis trainiert, zeigt, dass er auf dem höchsten Level unserer Organisation mithalten kann“, lobte Vize-Präsident Craig Waibel damals. Mit seiner Mannschaft steht das in Seattle geborene Talent sieben Spieltage vor Schluss auf dem ersten Platz der Western Conference.

Die Borussia ist mit ihrem Interesse an Baker-Whiting allerdings nicht allein. Auch Manchester City und der FC Liverpool sollen sich mit dem US-Amerikaner beschäftigen.

Wechsel erst in Zukunft ein Thema

Da Baker-Whiting keinen europäischen Pass besitzt, könnte er bis zu seinem 18. Geburtstag nicht in offiziellen Pflichtspielen eingesetzt werden. Daher sei ein potenzieller Wechsel erst in der Zukunft ein Thema.

Ein Problem, dass der BVB bei seinen letzten Verpflichtungen von US-Talenten nicht beachten musste. Sowohl Christian Pulisic, der die kroatische Staatsbürgerschaft besitzt, als auch Gio Reyna, der einen portugiesischen Pass hat, waren ab ihrem 16. Geburtstag spielberechtigt.

Baker-Whiting, der zu den Besten in seinem 2005er-Jahrgang zählt, lief vor der Corona-Pandemie für die U15-Nationalmannschaft der USA auf. Sobald die amerikanischen U-Nationalmannschaften ihre Trainingscamps wieder aufnehmen, dürfte der umworbene Youngster wieder ein Teil der Jugendauswahl sein.