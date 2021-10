VfL, Schalke und MSV: Das sind die kommenden Testspielgegner

Während der Länderspielpause nutzen die Revierklubs VfL Bochum, FC Schalke 04 und MSV Duisburg die Möglichkeit, um Testspiele zu bestreiten.

Der VfL Bochum wird in der ersten Woche der Länderspiel-Abstellungsperiode ein Testspiel bestreiten. Gegner der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis ist der niederländische Erstligist NEC Nijmegen. Der aktuelle Tabellenzehnte der Eredivisie wird am Donnerstag, den 7. Oktober 2021, beim Bundesligisten aus Bochum zu Gast sein. Anstoß ist um 14 Uhr.

Die Partie wird aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Interessierte VfL-Fans haben jedoch die Möglichkeit, das Spiel via Livestream über den vereinseigenen YouTube-Kanal anzuschauen.

Schalke reist zum Regionalligisten - emotionale Rückkehr für Schröder

Derweil wird Zweitligist FC Schalke 04 am Donnerstag, den 7. Oktober, beim Nord-Regionalligisten VfB Lübeck im dortigen Stadion Lohmühle testen. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

Für Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder wird es eine Rückkehr in die Vergangenheit sein. Während seiner aktiven Laufbahn war der 45-jährige gebürtige Arnsberger einige Jahre für Lübeck aktiv und zwischenzeitlich sogar VfB-Kapitän. Zwischen 2004 und 2007 bestritt der ehemalige Defensivspezialist 94 (fünf Tore) Begegnungen für die Hansestädter.

MSV Duisburg testet gegen belgischen Erstligisten

Auch Drittligist MSV Duisburg ist am Donnerstag im Einsatz. Die sich in der Krise befindenden Zebras treffen auf ihrer Vereinsanlage in Meiderich auf den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Ob Zuschauer an der Westender Straße zugelassen sein werden, ist noch offen. Wann der Anstoß erfolgt, ist ebenfalls noch nicht bekannt.