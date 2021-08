Gosens Bundesliga-Traum: „Werde ich mir definitiv erfüllen“

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat seinen Wunsch eines Bundesliga-Wechsels erneut unterstrichen.

„Ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass es mein Traum ist, in die Bundesliga zu wechseln. Den Traum will ich und werde ich mir definitiv auch noch erfüllen“, sagte der Verteidiger vom italienischen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo im Rahmen eines Camps seiner „Träumen lohnt sich“-Stiftung.

Wann für einen Bundesliga-Wechsel der richtige Zeitpunkt sei, könne Gosens im Moment aber „noch nicht sagen. Ich fühle mich gut, wir spielen Champions League. Daher sehe ich nicht die absolute Notwendigkeit, unbedingt zu wechseln“. Sobald sich aber eine Tür in Richtung Deutschland auftue „würde ich darüber nachdenken“, sagte der 27-Jährige.

Einen speziellen Verein habe Gosens dabei ebenfalls noch nicht im Kopf. Ihm sei wichtiger, dass das Gesamtpaket stimme. „Das war mir immer das Wichtigste. Auch wichtiger als Kohle oder so. Und ob das dann jetzt Leverkusen, Gladbach oder irgendwo anders ist, das ist dann zweitrangig. Ich will in Deutschland spielen, will mich da für ein Trikot zerreißen“, sagte der Rechtsverteidiger, räumte aber ein: „Am liebsten natürlich für das blau-weiße von Schalke. Aber wenn es nicht das blau-weiße ist, dann auch gerne für andere Farben, wenn das Projekt dahinter passt.“

Mit Atalanta will sich Gosens in der kommenden Spielzeit „verbessern“. Nach Platz drei in der Vorsaison „ist mein persönlicher Anspruch, dass wir diesmal Erster oder Zweiter werden. Das ist sicher nicht das übergeordnete Ziel des Vereins, aber ich glaube, dass sich träumen lohnt“, sagte Gosens.