VfL Bochum: Wo Reis Bedarf sieht und was er von Rexhbecaj hält

Fünfmal ist der VfL Bochum bisher auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Und das muss noch nicht das Ende sein, wie Trainer Thomas Reis andeutete.

Michael Esser, Patrick Osterhage, Eduard Löwen, Christopher Antwi-Adjei und Takuma Asano: Diese fünf Spieler hat der VfL Bochum bisher als externe Verpflichtungen präsentiert. Doch ein Blick auf die Mannschaft zeigt, dass durchaus noch weiterer Bedarf herrscht.

Hinten links etwa hat der VfL Bochum aktuell nur Danilo Soares zur Verfügung. Weil Moritz Römling auf Leihbasis bei Türkgücü München weilt und Herbert Bockhorn in Corona-Quarantäne ist. Dadurch fällt auch die erste Alternative für Cristian Gamboa auf der rechten Seite weg. Die heißt nämlich ebenfalls Herbert Bockhorn.

Wie RS am Samstagabend bereits berichtete, ist der Linksverteidiger bereits gefunden: Konstantinos Stafylidis wird von der TSG Hoffenheim an die Castroper Straße wechseln.

VfL-Engpass in der Defensive: „Wir haben es durchgezogen“

Die Querelen in der Verteidigung ziehen sich schon durch die gesamte Vorbereitung. Mal fehlte Bockhorn, mal Gamboa, mal Abwehrchef Maxim Leitsch. „Was die Anzahl anbelangt, wissen wir, dass wir auf den Außenverteidigerpositionen im Moment nicht gut besetzt sind. Bockhorn fällt aus, Gamboa ist noch nicht bei einhundert Prozent. Das hat die Vorbereitung natürlich getrübt“, erklärte Reis.

Davon hat sich seine Elf aber nicht beirren lassen. „Wir haben es durchgezogen. Manche haben auf für sie ungewöhnlichen Positionen gespielt“, sagte Reis etwa mit Blick auf Tarsis Bonga und Leitsch, die zwischendurch das Außenverteidigerduo gebildet hatten. „Wir hatten gesagt, dass wir in der Verteidigung und im zentralen Mittelfeld noch nachlegen wollen. Wir müssen schauen, ob das machbar ist.“ Das Grundgerüst stehe jedoch. „Nun müssen wir schauen, ob noch jemand dazukommt.“ Nach RS-Infos ist dies der Fall.

Elvis Rexhbecaj? Reis würde „mit Sicherheit nicht Nein sagen"

Auch dazukommen wird schon bald Elvis Rexhbecaj. RevierSport hatte am Freitag bereits über den bevorstehenden Transfer auf Leihbasis berichtet, nun steht Rexhbecaj kurz vor der Unterschrift. Der Wolfsburger ist im zentralen Mittelfeld zuhause. „Auch wenn ich ihn nicht trainiert habe, kenne ich Elvis bereits aus Wolfsburg. Wir werden sehen, ob da etwas möglich ist. Ich würde mit Sicherheit nicht Nein sagen. Er ist ein feiner Junge mit einer super Mentalität“, lobte Reis, bevor RS die Meldung veröffentlichte.

Rexhbecaj wird die Verstärkung sein, die sich Reis für das zentrale Mittelfeld wünscht. Der in der Vorsaison an den 1. FC Köln ausgeliehene Spieler ist im zentralen Mittelfeld eine weitere Alternative, die ernsthafte Startelfambitionen hätte. Auch setzt er den Trend, den etablierten Anthony Losilla (35 Jahre) und Robert Tesche (34) junge Spieler an die Seite zu stellen, fortsetzen.

Damit ist die Zeit von Raman Chibsah aber wahrscheinlich endgültig abgelaufen. Der Ghanaer kam in der vergangenen Saison aus Italien, konnte sich in der Zweiten Liga jedoch nicht durchsetzen. Nun sind die Ansprüche und auch die Konkurrenz noch einmal größer geworden. Ähnliches gilt für den Innenverteidiger und defensiven Mittelfeldspieler Erhan Masovic.