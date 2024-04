Schalke 04 - 1. FC Nürnberg: Hier können sich die Fans einstimmen

Rund um das Freundschafts-Duell zwischen Schalke und Nürnberg bietet S04 den Fans ein buntes Programm. Von Kneipen-Quiz bis Arena-Tour.

Schalke 04 rüstet sich zur Mega-Fan-Party. Vor dem Zweitliga-Duell gegen den 1. FC Nürnberg (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky) wird die Freundschaft der beiden Fanlager zelebriert.

Sebastian Buntkirchen, Schalkes Direktor Fans und Nachhaltigkeit: „Die Verbindung zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg ist einzigartig. Mich begleitet diese Fanfreundschaft schon das ganze Leben. Diese enge Bindung wird nicht nur von den beiden Fan-Lagern, sondern auch von den Vereinen intensiv gelebt.“

Am Freitagabend stimmen sich Fans aus Schalke und Nürnberg in der Veltins-Arena bei einem Kneipenquiz, bei dem Fragen zu beiden Klubs gestellt werden, auf das Spiel ein. Für die Quizveranstaltung, die um 19:04 Uhr beginnt, haben sich bereits 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Im Laufe des Samstags steigt ein buntes Fest in der Glückaufkampfbahn. Der Eintritt dazu ist frei.

Um 14.30 Uhr treffen die Gelsenkirchener Stadtauswahl und eine Stadtauswahl aus Nürnberg aufeinander. Um 16 Uhr duellieren sich die Traditionsmannschaften des FC Schalke 04 und des 1. FC Nürnberg. Anschließend folgt ebenfalls in der Glückaufkampfbahn ein Inklusionsspiel (17.30 Uhr).

Schalke: Viele Mitmach-Aktionen und Arena-Führung

Buntkirchen: „Als Verein begleiten wir diese Aktionen und werden auch selbst vorbeischauen. Dazu wird es diverse Mitmach-Aktionen in der Glückauf-Kampfbahn geben.“ So werden verschiedene Eventmodule wie Hüpfburg, Speedcontrol und Goal Coal angeboten.

Die Arena-Führungen, die Schalke 04 für Club-Anhänger anbietet, finden reißenden Absatz. „Das ist richtig gut angenommen worden. Wir haben für alle Aktionen über 130 Anmeldungen von Club-Fans vorliegen. Zum Beispiel bringen wir ihnen wir bei einem Rundgang unsere VELTINS-Arena näher“, skizziert Sebastian Buntkirchen. Am Treppenhaus 3 auf dem Arenaring lädt ein gemeinsamer Mitgliederstand die Fans beider Lager zum Kennenlernen und gegenseitigen Austausch ein.

„Der 1. FC Nürnberg gehört zu Schalke 04 dazu“

Buntkirchen streicht heraus: „Die Kombination aus Blau-Weiß und Rot-Schwarz ist etwas Besonderes. Der 1. FC Nürnberg gehört zu Schalke 04 dazu – und umgekehrt. In den 2000er Jahren ist der Funke der Freundschaft durch die aktiven Fanszenen beider Klubs noch einmal mehr zum Glühen gebracht worden. Ich habe mich als Schalker in Nürnberg immer willkommen gefühlt. Ich denke, das Gleiche gilt für Club-Fans, die bei uns auf Schalke zu Besuch sind. Das macht eine Freundschaft aus. Am Sonntag ist es aber von der Tabellenkonstellation her nun so, dass wir die Punkte dringend benötigen. Daran ändert auch das sehr gute Verhältnis zum 1. FC Nürnberg nichts.“