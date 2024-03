Schalke: Sondertrikot - Massen vor dem S04-Fanshop und Onlineprobleme

Die Nachfrage nach dem Schalke-Sondertrikot ist riesig. Zwischenzeitlich machte der Online-Store der Gelsenkirchener Probleme.

Seit 10.04 Uhr am Donnerstagvormittag ist das neue Sondertrikot von Schalke 04 offiziell erhältlich – und die Nachfrage ist riesig. Pünktlich zum Verkaufsstart haben sich vor dem Fanshop an der Geschäftsstelle lange Schlangen gebildet – etliche Fans wollten sich das Shirt sichern, obwohl es 99,95 Euro kostet und somit teurer ist als die Standard-Trikots der laufenden Saison.

Auch Online bemühten sich viele Anhänger um das Sondertrikot, aber problemlos möglich war der Kauf zunächst nicht. Wegen des großen Andrangs hatten die Schalke zwischenzeitlich große Server-Probleme. Immer wieder brach die Website des Schalke-Shops zusammen – auch während des Kaufvorgangs. Mehrfach mussten sich Fans neu im Shop anmelden – und die Inhalte ihrer Warenkörbe wurden so gelöscht.

Möglich war der Kauf allerdings pünktlich um 10.04 Uhr über die Website von Schalkes Ausrüster-Partner 11teamsports. Dort konnten Fans das beliebte Jersey ohne Probleme kaufen. Aber: Die Verfügbarkeit war dort begrenzt. Schon nach wenigen Minuten waren die ersten Größen ausverkauft.

Angelehnt ist das Shirt an den bekannten S04-Fan-Gesang „Für immer mein Verein“, bei dem die Fan-Liebe über Generationen hinweg besungen wird. Statt des Sponsoren-Aufdrucks von Veltins wird am Samstag der Name des Fan-Gesangs auf der Schalker Trikotbrust stehen. Die Textzeile „Egal ob jung, ob alt, egal ob groß, ob klein“ findet sich zudem im Nacken der Trikots wieder.

Das dunkelblaue Shirt mit weißen Elementen verbindet zudem unterschiedliche Epochen der Schalker Geschichte – pünktlich zum 120. Klub-Jubiläum im Mai dieses Jahres. So ziert das Trikot ein zentriertes Retro-Logo. Die Verbindung zwischen Vergangenheit und Moderne spiegelt sich zusätzlich in einem Hologramm des Retro-Wappens und des aktuellen S04-Logos wider. Getragen wird es von den Profis im Heimspiel gegen den SC Paderborn an diesem Samstag (13 Uhr/Sky).