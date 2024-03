Rot-Weiss Essen: RWE-Sondertrikot findet reißenden Absatz - noch sind alle Größen zu haben

In der Essener Innenstadt ging es am Donnerstag teils kuschelig zu. Der Grund: Viele RWE-Fans wollten ein limitiertes Sondertrikot erwerben.

Zusammen mit Partner "essendiese" hat Drittligist Rot-Weiss Essen seinen Fans ein limitiertes Trikot in der Stückzahl von 4500 angeboten. Vom 29. Februar bis zum 2. März 2024 können die RWE-Fans das Trikot erwerben.

Am Donnerstag war der Startschuss zum Verkauf. Und nach den ersten Reaktionen konnte man durchaus von einem verhaltenen Start ausgehen, denn es gab einige kritische Stimmen bezüglich des in den Farben der Stadt gehaltenen Trikots.

Doch dann kam der Tag des Verkaufs und in der Essener Innenstadt bildeten sich lange Schlangen. Das Trikot fand reißenden Absatz. Hunderte Anhänger sicherten sich eines der 4500 Trikots.

Möglich, dass am Samstag (14 Uhr) beim Heimspiel von RWE gegen Unterhaching viel in den Farben blau-gelb gefärbt sein wird, wo sonst alles in rot-weiss erstrahlt.

Die gute Nachricht für diejenigen, die noch keine Trikot erwerben konnten. Nach dem ersten Ansturm am Donnerstag sind für den Verkauf am Freitag noch Trikots in allen Größen vorhanden.

Wenn es so voll wird wie am Donnerstag, müssen auch die Anhänger am Freitag mit einer Wartezeit von zwei bis drei Stunden rechnen.

Und nicht nur Interessierte des Trikots ließen sich in der Essener Innenstadt blicken. Neben „257ers“-Rapper Mike und den „essendiese“-Machern nahm sich Oberbürgermeister Thomas Kufen Zeit für einen Besuch in der Fußgängerzone.

Wir sind vollkommen überwältigt und freuen uns über den riesigen Zuspruch Rainer Koch

„Wir sind vollkommen überwältigt und freuen uns über den riesigen Zuspruch“, freute sich RWE-Marketingleiter und Projektbetreuer Rainer Koch am Donnerstagabend. „Morgen geht es weiter! Noch sind Trikots in allen Größen vorhanden. Trotzdem empfehlen wir, schnell zu sein. Was weg ist, ist weg!“

Verkauft wird, sofern der Vorrat bis dahin reicht, bis zum morgigen Samstag, 15.00 Uhr. Trikots kosten 79,95 Euro (Erwachsene) und 64,95 Euro (Kinder) und sind in den Größen S bis 5XL beziehungsweise 128 bis 164 erhältlich.