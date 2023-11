Schalke: S04- und Clubfans feiern Freundschaft mit riesiger Choreo

Seit Jahrzehnten sind die Fangruppen des 1. FC Nürnberg und des FC Schalke 04 befreundet. Nun feierten sie die Freundschaft ganz besonders.

Wenn seit dem frühen Samstagvormittag ICE-Züge am Nürnberger Hauptbahnhof einfuhren, war stets ein bekannter Sprechchor zu hören. "Schaaalke und der FCN", riefen königsblau gekleidete Fans - und schon in der Frühe war die Stimmung sehr freundschaftlich.

Die Fangruppen des 1. FC Nürnberg und des FC Schalke 04 sind seit Jahrzehnten befreundet - und vor dem direkten Aufeinandertreffen feierten sie das mit einer seit Wochen angekündigten, ganz besonderen XXL-Choreographie, die sich über das halbe Stadion erstreckte.

Die Nordkurve Nürnberg und die Ultras Gelsenkirchen bereiten die Choreo seit Monaten vor, wiesen häufig darauf hin, bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff im Stadion zu sein. Die Ultras wollten extra frühzeitig mit einem Sonderzug anreisen - der dann aber mit Verspätung Nürnberg erreichte.

Das Motto der Choreo lautet "Das Beste, was es gibt auf der Welt!" Für zehn Euro verkauften die Fans für zehn Euro einen Schal und sammelten Spenden für soziale Projekte von "Ultras für GE" sowie die Weihnachtsspendenaktion der Nordkurve Nürnberg.

Freundschaft seit den 80ern - Gästebereich nicht abgesperrt

Wie die Fanfreundschaft in den 80er Jahren entstand, darüber gibt es in Nürnberg und auf Schalke viele Geschichten - nahezu alle sind rührend. Beide Fangruppierungen pflegen die Freundschaft durch viele gegenseitige Besuche. Als Schalke in den Achtzigern häufig in der Zweiten Liga spielte, unterstützten die Club-Fans Schalke bei Spielen im Süden, zum Beispiel in Bayreuth. Als der Club abgestiegen war, bedankten sich die Schalker und stellten sich in die FCN-Kurve. Zum Uefa-Pokal-Finale 1997 in Mailand kamen rund 1000 Nürnberger.

Im Gegensatz zu allen anderen Spielen ist der Gästebereich im Max-Morlock-Stadion diesmal nicht abgesperrt, das ganze Stadion ist offen. Schon weit vor dem Anpfiff feierten die Fans beider Gruppen in den Fankneipen und an den Bierständen rund ums Stadion ein friedliches Fest. Und sangen immer wieder, wie schon am Bahnhof: "Schalke und der FCN."