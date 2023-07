RWE: Mit kleinem Fehler - wird das Fan-Shirt Borcke ein Renner?

Borcke statt Borbeck. Auf einem neuen RWE-Fan-Shirt gibt es einen Mini-Makel. So reagiert der Verein.

„Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, der hat sich noch nie an etwas Neuem versucht.“ Es gibt so viele Sprüche über das Begehen von Fehlern und darüber, wie man mit kleineren oder größeren Fehlern umgehen sollte.

Wichtig ist vor allem, dass man nach Fehlern auch mal über sich selber schmunzeln kann. So wie beim Drittligisten Rot-Weiss Essen. Denn RWE ist zuletzt ein Missgeschick passiert. Bei einem neuen Fan-T-Shirt wurde ein Fehler übersehen.

Auf dem Shirt wurden auf dem Rücken die 50 Essener Stadtteile verewigt. Mit einem Schreibfehler. Statt Borbeck-Mitte stand dort zwischen Bochold und Bredeney Borcke-Mitte. RWE reagierte mit Humor und rief das Fan-T-Shirt Borcke ins Leben.

Mit Verweis auf Wikepedia heißt es in der neuen Beschreibung des Shirts: "Borcke" ist laut Wikipedia der Name eines alten pommerschen Adelsgeschlechts. Die Besitzungen der Borcke lagen in Hinterpommern.

Da Hinterpommern aber nicht wirklich in der Nähe des Ruhrgebiets verortet werden kann, haben sich die Verantwortlichen gedacht, sie bringen das T-Shirt trotzdem raus, nur eben etwas günstiger.

RWE: Fan-Shirt kostet nur 19,07 Euro statt 29,95 Euro

Nachdem RWE der Fehler aufgefallen war, hat man sich entschlossen, das T-Shirt zum Sonderpreis von 19,07 Euro (statt 29,95 Euro) anzubieten. Denn, so schreiben die Essener, Borcke liegt definitiv nicht im Ruhrgebiet. Und definitiv ist Borcke-Mitte auch kein Stadtteil von Essen.

Aber: Es bleibe qualitativ ein hochwertiges T-Shirt – auch wenn Borcke-Mitte zwischen Bochold und Bredeney natürlich nichts zu suchen hat. Die Beschreibung des Shirts endet mit einer Entschuldigung an den falsch geschriebenen Stadtteil: "Sorry, Borbeck-Mitte."

Und wer weiß, vielleicht wird Borcke ja sogar ein Renner, denn oft ist es ja das unperfekte, was wirklich spannend ist.